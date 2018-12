Riset Sebut Shopee dan Tokopedia Paling Bersaing

: MarkPlus mengumumkan hasil riset terbarunya terkait perilaku konsumen dan posisi merek e-commerce. Riset tersebut menasbihkan Shopee, Lazada dan Tokopedia sebagai tiga merek e-commerce terbesar di Indonesia.Penawaran program promo dalam jumlah besar, reputasi merek, tanpa ongkos kirim serta penawaran harga paling terjangkau disebut riset MarkPlus Inc. sebagai faktor mendorong ketiganya merajai daftar e-commerce terbesar di Indonesia.“Dengan harga paling rendah, konsumen bisa mendapatkan barang diinginkan dengan kualitas sama dengan yang dijual di e-commerce lain maupun gerai offline,” ujar Associate of High Tech, Property and Consumer Industry of MarkPlus, sekaligus penanggungjawab riset Irfan Setiawan.Pada kategori harga paling bersaing, MarkPlus melakukan riset pada responden dalam lima kelompok usia berbeda, yaitu kurang dari 19 tahun, 19-24 tahun, 24-30 tahun, 31-35 tahun, dan di atas 35 tahun.Hasilnya, responden menyebut bahwa Shopee dan Tokopedia sebagai merek dengan penawaran harga paling bersaing, dengan Shopee sebagai juara. Shopee menduduki peringkat teratas dalam empat kelompok usia, sedangkan Tokopedia lebih banyak disukai oleh kelompok usia di atas 35 tahun.Secara keseluruhan riset pada kategori merek e-commerce dengan penawaran harga paling terjangkau, Shopee memperoleh suara responden sebesar 42,8 persen, sedangkan Tokopedia meraih suara sebesar 19,8 persen, dan Bukalapak sebesar 17,5 persen.Menyoal sebaran konsumen, riset yang mengambil sampel responden di enam kota besar, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar ini menyatakan bahwa sebagian besar konsumen di kota ini memilih Shopee sebagai merek e-commerce berharga paling terjangkau.Sementara itu, Tokopedia menjadi merek pilihan responden terbanyak kedua di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, sebagai penawar harga paling terjangkau, sedangkan Lazada menjadi nomor dua di kota Medan dan Makasar.Riset ini menyebut Bukalapak masuk ke dalam daftar tiga besar e-commerce penawar harga paling terjangkau ini di beberapa kota. MarkPlus Inc. menilai keberhasilan merek e-commerce tersebut berkat pemilihan strategi pemasaran yang berbeda dan tidak umum.(MMI)