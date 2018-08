Geser Apple, Huawei Jadi Vendor Terbesar Kedua Dunia

Mengalahkan Apple, Huawei kini menjadi vendor smartphone terbesar kedua di dunia berdasarkan data pengiriman ponsel untuk Q2 2018 dari IDC, Canalys dan Strategy Analytics.Pada kuartal dua, Huawei mengirimkan lebih dari 54 juta unit smartphone sementara Apple hanya menjual 41,3 juta unit iPhone. Samsung masih duduk di posisi nomor satu dengan angka penjualan 73 juta unit."Keberhasilan Huawei menduduki peringkat dua menandai kuartal pertama Apple tidak menduduki posisi nomor satu atau dua dalam hal penguasaan pasar sejak 2Q10," kata IDC dalam pernyataan resmi, seperti yang dikutip dari The Verge.Menurut IDC, Samsung menguasai pangsa pasar smartphone global 20,9 persen, Huawei 15,8 persen dan Apple 12,1 persen. Posisi keempat dan kelima diduduki oleh Xiaomi dan Oppo. Apple diperkirakan akan merilis tiga iPhone baru pada September. Karena itu, ada kemungkinan Apple akan kembali menggeser Huawei pada kuartal depan.Pengiriman smartphone Huawei naik 41 persen pada kuartal ini. Hal ini bisa terjadi berkat merek Honor. IDC berkata, ponsel Honor adalah "kunci utama pertumbuhan" Huawei.Sementara Canalys memperkirakan, Honor berkontribusi dua per tiga dari total peningkatan pengiriman smartphone Huawei. Kuartal ini, peningkatan pengiriman smartphone Huawei mencapai 16 juta unit. Sebanyak empat juta unit dikirimkan oleh Honor ke negara-negara luar Tiongkok.Dalam pasar smartphone premium, permintaan akan produk Huawei juga cukup tinggi. Baik P20 dan P20 Pro disebutkan banyak dicari oleh konsumen pada Q2 2018.Di negara asalnya, Tiongkok, Huawei adalah pemimpin pasar. Dan pasar Tiongkok berkontribusi sebesar 27 persen dari total pengiriman smartphone Huawei.Menariknya, Huawei berhasil meraih posisi kedua di pasar smartphone tanpa masuk ke pasar Amerika Serikat. Pada awal tahun ini, Huawei berusaha untuk memasuki pasar AS.Namun, operator telekomunikasi AS enggan untuk bekerja sama karena pemerintah AS khawatir pemerintah Tiongkok memata-matai masyarakat AS melalui perangkat Huawei.Samsung memang masih menjadi vendor smartphone terbesar dunia saat ini. Meskipun begitu, dalam laporan keuangannya, perusahaan asal Korea Selatan itu mengakui bahwa permintaan akan Galaxy S9 tidak terlalu tinggi. Karena itu, tidak heran jika Huawei dikabarkan akan berusaha untuk merebut posisi Samsung.(MMI)