Samsung Electronics Raih SEAL Business Sustainability Award 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Samsung Electronics Co. Ltd dinobatkan sebagai pemenang 2022 SEAL Business Sustainability Awards, karena telah mentransformasikan jaring ikan terbengkalai menjadi bahan daur ulang untuk berbagai perangkat Galaxy.“Sebuah kehormatan bagi kami untuk menerima SEAL Sustainable Product Award 2022 atas upaya kami dalam memajukan desain produk yang lebih sirkuler dan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya, ketika kita bicara mengenai limbah plastik di lautan,” ujar EVP and Head of Mechanical R&D Team of MX Business Samsung Electronics Sungsun Park.Sebagai informasi setiap tahun, dinilai oleh panel ahli berkelanjutan dan Environment, Social and Governance (ESG), SEAL Awards memberikan pengakuan untuk inisiatif keberlanjutan yang paling berdampak dan perusahaan teratas yang mendorong kemajuan lingkungan.Atas pencapaian ini, Samsung turut menegaskan komitmennya untuk terus melakukan upaya berkelanjutan dan memperluas skala, inovasi, dan semangat kolaborasi terbuka perusahaan agar dapat menghadirkan upaya penanganan iklim yang lebih berdampak.SEAL menyebut bahwa jaring ikan terbengkalai merupakan salah satu limbah plastik laut dengan penyebaran paling luas dan invasif, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan laut dan Bumi.Selain itu, SEAL turut mengungkap apresiasi ini diberikan kepada Samsung karena telah menghadapi tantangan dari sekitar 640.000 ton alat penangkap ikan terbengkalai di laut setiap tahunnya, memerangkap dan menjerat kehidupan di laut serta merusak terumbu karang.Sebagai pengingat, Samsung pertama kali menanamkan hasil daur ulang jaring ikan pada Galaxy S22 series. Sejak saat itu, bahan tersebut telah digunakan dalam berbagai ekosistem Galaxy, termasuk pada tablet, laptop, dan earbuds.Melalui kolaborasi dengan organisasi yang memiliki visi yang sama, Samsung mengklaim pihaknya berhasil menciptakan bahan baru dari daur ulang limbah plastik laut dan tetap mempertahankan standar kualitas tinggi.Samsung menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari visi berkelanjutan Samsung MX, Galaxy for the Planet, yang menyoroti perjalanan perusahaan dalam melakukan aksi iklim nyata meliputi operasi bisnis global dan siklus hidup produk.Melalui Galaxy for the Planet, Samsung menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan menggunakan bahan daur ulang di semua produk baru, menghilangkan plastik sekali pakai dalam kemasan ponsel, mencapai nol konsumsi daya siaga untuk semua charger smartphone, dan mengalihkan semua limbah dari landfill pada tahun 2025.