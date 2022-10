6 Oktober, Infinix Zero Ultra dan Zero 20 Rilis di Indonesia, Spesifikasi Premium

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Infinix akan kembali merilis smartphone terbaru di Indonesia. Menurut undangan yang diterima Medcom.id, mereka akan meluncurkan dua smartphone dari lini Zero Series. Seri ini dikenal sebagai smartphone unggulan atau premium Infinix sejak hadir di Indonesia.Infinix Zero Ultra dan Zero 20 akan diluncurkan di Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2022. Soal spesifikasi premium tadi, keduanya akan menawarkan kemampuan kamera yang membuat dua smartphone ini mungkin kurang pas apabila ditaruh di kelas menengah.Kabar mengenai peluncuran Infinix Zero Ultra di mancanegara juga sudah terdengar sejak akhir bulan September, dikutip dari GSM Arena. Smartphone ini akan menawarkan keunggulan berupa kamera belakang OIS 200MP dan pengisian baterai cepat dengan fast charging 180W.Layar Infinix Zero Ultra akan menggunakan layar panel OLED refresh rate 120HZ dengan desain lengkung 2,5D di bagian tepi. Ukurannya diklaim 6,8 inci resolusi FHD+.Pada bagian dapur pacu ada chipset MediaTek Dimensity 920 didukung RAM 8GB dan memori internal 256GB. Baterainya punya kapasitas 4.500 mAh, kemungkinan untuk membuat ukurannya menjadi ramping, selain sudah ada pengisian cepat 180W.Infinix Zero 20 tampaknya akan menjadi varian versi rendah dari Zero Ultra, dikutip dari GSM Arena. Di sini ditawarkan panel layar AMOLED refresh rate 90Hz dengan ukuran 6,7 inci resolusi FHD+.Di bagian dapur pacunya mengandalkan MediaTek Helio G99, kabarnya juga didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Kapasitas baterainya juga 4.500 mAh tapi dengan fast charging 45W.Kemampuan utama kamera belakang Infinix Zero 20 ada di 108MP tapi kamera depannya juga tidak kalah menarik karena menjanjikan kemampuan 60MP.