Samsung Beyond X akan Punya 6 Kamera dan Dukung 5G?

Samsung Galaxy S10 diperkirakan akan menawarkan berbagai fitur baru. Menurut laporan terbaru dari The Wall Street Journal, Galaxy S10 akan hadir dalam tiga model normal dan satu model super bernama "Beyond X" yang dilengkapi dengan layar 6,7 inci, enam kamera, dan sudah mendukung jaringan 5G.Ketiga model Galaxy S10 diperkirakan akan memiliki ukuran dari 5,8 inci (sama seperti Galaxy S9) sampai 6,4 inci (sedikit lebih besar dari Galaxy S9 Plus). Selain itu, ketiga varian ini juga diperkirakan akan memiliki sekitar tiga sampai lima kamera di bagian depan dan belakang, lapor The Verge.Samsung juga dikabarkan akan menambahkan fitur reverse wireles charging, memungkinkan Anda untuk mengisi baterai perangkat lain dengan Galaxy S10. Fitur ini sama seperti fitur yang telah Huawei tanamkan pada Mate 20 Pro.Model Beyond X dikabarkan akan memiliki layar 6, 7 inci. Sebagai perbandingan, Galaxy Note 9 memiliki layar 6,4 inci. Selain itu, Beyond X juga dikabarkan akan memiliki enam kamera, yang terdiri dari empat kamera belakang dan dua kamera depan. Ponsel itu juga disebutkan sudah bisa menggunakan jaringan 5G.Secara konsep, Beyond X akan mengingatkan Anda pada iPhone X. Beyond X dikabarkan akan memiliki desain yang sama sekali lain dan berbagai teknologi baru. Mengingat Samsung baru saja mengumumkan bahwa ponsel mereka di masa depan akan memiliki poni, tidak tertutup kemungkinan, Galaxy S10 dan Beyond X akan memiliki poni.Menurut WSJ, keempat ponsel Samsung ini akan diluncurkan pada Februari, paling cepat. Ketiga Galaxy S10 akan tersedia di pasar terlebih dulu. Sementara varian Beyond X baru akan tersedia setelah para operator menyediakan jaringan 5G.(MMI)