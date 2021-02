CEO Huawei: Kami Tidak akan Jual Bisnis Smartphone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pendiri dan CEO Huawei Ren Zhengfei muncul di publik melalui media internasional setelah bersembunyi selama sekitar satu tahun. Zhengfei membantah rumor yang menyebut bahwa Huawei berupaya menjual bisnis smartphone perusahaannya.Mengutip GSM Arena, Zhengfei juga menyatakan harapan untuk dapat berbisnis dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) untuk komponen dan peralatan telekomunikasi, serta peluang untuk memulihkan hubungan antara Tiongkok dan AS.Ren Zhengfei juga menyampaikan keinginannya untuk berdiskusi secara personal dengan Presiden Joe Biden dan menggarisbawahi manfaat untuk masing-masing pihak dari perdagangan bilateral antara perusahaan AS dan Huawei.Mengizinkan perusahaan AS untuk memasok produk ke pelanggan asal Tiongkok dinilai Zhengfei kondusif bagi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apabila kapasitas produksi Huawei diperluas, yang artinya perusahaan AS dapat menjual lebih banyak, dan menjadi situasi menguntungkan kedua belah pihak.Zhengfei meyakini administrasi baru AS akan menimbang dan menyeimbang manfaat ini sembari mempertimbangkan kebijakan mereka. Huawei juga masih berharap untuk tetap dapat membeli banyak komponen mekanik dari AS.Dengan demikian, perusahaan AS dinilai Zhengfei juga dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Selain CEO Huawei ini juga berkomentar bahwa perusahaannya tidak memiliki energi untuk terlibat dalam permasalahan politik.Pendiri Huawei ini juga meyakini pengembangan jaringan 5G Huawei menjadi kunci untuk seluruh pemain smartphone besar yang kian maju. Di sisi lain, Zhengfei juga memuji Apple iPhone 12 sebagai smartphone terbaik di dunia dan menyatakan harapan kesuksesan untuk Apple di dunia smartphone.Zhengfei juga menyebut bahwa Huawei membangun kekuatan infrastruktur 5G di jaringan tertentu di Eropa, lokasi pelanggan kelas atas menggunakan iPhone 5G, menunjukan pentingnya kerjasama dengan Huawei.(MMI)