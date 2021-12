Berita Teknologi Terpopuler, dari Download Video di Facebook hingga Game Terbaik 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 30 Desember 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Video-video di Facebook tidak hanya bisa disimpan tapi juga didownload. Cara mendownload atau mengunduhnya cukup mudah tanpa perlu aplikasi tambahan dari pihak ketiga.Facebook memang salah satu media sosial yang populer. Banyak konten-konten video mulai dari hiburan sampai edukasi. Tak jarang pengguna ingin mengunduhnya ke galeri di handphone atau menyimpan di laptop lalu diunggah ulang di akun Facebook miliknya.Baca “Cara Download Video di Facebook Tanpa Aplikasi, Coba Yuk!” di sini Rangkaian gambar Samsung Galaxy S22 Ultra beredar di internet, namun bukanlah hasil dari produk sesungguhnya, melainkan dari model tiruan atau dummy. Meskipun demikian, dummy ini tetap mampu mengilustrasikan tampilan dari ponsel tersebut.Gambar ini menampilkan Samsung Galaxy S22 Ultra dengan warna perak dan hitam. Perangkat ini juga ditampilkan berbekal S Pen yang tersemat di bagian khusus di bodinya.Baca “Dummy Samsung Galaxy S22 Ultra Beredar, Ada Varian 1TB” di sini Steam, platform distribusi game besutan Valve, mengumumkan daftar game terbaik sepanjang 2021. Daftar tersebut dirangkum dalam Best of Steam 2021.Best of Steam 2021 dibagi menjadi enam kategori penghargaan, yaitu Top Sellers, New Releases, Most Played, Early Access Grads, Best of VR, dan Controller Friendly. Valve menyebut penilaian ini didapat dari hasil pengamatan data sejak 1 Januari-15 Desember 2021.Baca “Daftar Game Terbaik Selama 2021 di Steam, Ada Game Favoritmu?” di sini