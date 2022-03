Red Hat Umumkan Pemenang Red Hat Asean Partner Synergy Award 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Red Hat mengumumkan pemenang dari gelaran ajang Red Hat Asean Partner Synergy Award 2022. Ajang ini ditujukan Red Hat untuk memberikan penghargaan kepada mitra atas upaya berkelanjutan dalam pengembangan solusi dengan teknologinya.“Red Hat Asean Partner Synergy Awards 2022 memberi penghargaan kepada mitra komersil dan sektor publik atas upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan solusi inovatif menggunakan teknologi Red Hat demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan outcome bisnis,” ujar Country Manager Red Hat Indonesia Vony Tjiu.Ekosistem mitra Red Hat dinilai berperan penting dalam mendorong kesuksesan pelanggan dan menjawab masalah industri. Sebagai pemain utama dalam transformasi digital, mitra Red Hat membantu perusahaan dan bisnis menavigasi lanskap IT yang terus berubah dengan solusi open source.Vony menjelaskan bahwa pemenang penghargaan tahun 2022 ini tidak hanya menjadi katalis kesuksesan pelanggan, juga menjadi multiplier penting untuk enterprise open source dengan mengadopsi solusi Red Hat, dari teknologi berkembang hingga infrastruktur hybrid cloud.Selain itu, transformasi digital merupakan proses berkelanjutan yang menyertakan teknologi dan cara kerja. Beberapa cara yang dilakukan Red Hat untuk membawa value sebagai mitra adalah melalui pengalamannya dengan hybrid cloud dan akar di komunitas open source.Sejalan dengan ini, para pemenang Red Hat ASEAN Partner Synergy Awards tahun 2022 dipilih berdasarkan komitmen para mitra terhadap inovasi, dedikasi mereka untuk mendorong perubahan dengan open source dan menunjukkan ekosistem kerja yang kolaboratif dan transparan.Red Hat menyerahkan penghargaan Distributor of the Year kepada PT Virtus Technology Indonesia, sedangkan penghargaan Advanced Partner of the Year diserahkan kepada PT Mitra Integrasi Informatika.Selain itu, Red Hat juga menyerahkan penghargaan Ready Partner of the Year kepada PT Aplikanusa Lintasarta, penghargaan Commercial Partner of the Year kepada PT Mitra Integrasi Informatika, dan penghargaan OEM Partner of the Year kepada PT Hewlett Packard Enterprise Indonesia.Penghargaan Automation Partner of the Year diserahkan Red Hat kepada PT Ivatama Teknologi, dan penghargaan Training Partner of the Year diserahkan kepada PT Inovasi Informatika Indonesia.