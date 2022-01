Bawa Pulang Produk Huawei Terkini dengan Penawaran Menarik di Program Better Together

HUAWEI nova 9

HUAWEI WATCH GT 3

HUAWEI MateBook D15

Konektivitas Antar Perangkat Huawei

Aksesibilitas Luas dengan Ekosistem Huawei yang Berkelanjutan

(ROS)

Tahun yang baru identik dengan semangat dan harapan akan pencapaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Mendukung resolusi tahun baru 2022 untuk menggapai capaian yang lebih tinggi, Huawei menggelar program Better Together.Program Better Together yang berlangsung pada 1 Januari hingga 28 Februari 2022 ini memberikan penawaran menarik untuk perangkat terkini Huawei. Mulai dari smartphone Huawei yang baru saja diluncurkan pada Desember 2021, HUAWEI nova 9, HUAWEI WATCH GT 3, hingga seri MateBook, produk laptop Huawei.Pelanggan juga berkesempatan mendapat kejutan baik secara online dan offline untuk setiap pembelian smartphone, laptop, tablet, smartwatch, wireless earbuds dan sebagainya selama program Better Together berlangsung.Apa Saja Penawaran Spesial HUAWEI?Memenuhi kebutuhan konsumen akan perangkat andal untuk berkreasi secara maksimal, HUAWEI nova 9 hadir sebagai smartphone bagi generasi muda dengan kamera Ultra Vision 50 MP berkualitas flagship.Ditambah dengan tampilan warna asli 1,07 miliar dengan layar refresh rate 120Hz dan Huawei SuperCharge 66W, HUAWEI nova 9 memberikan smartphone yang fashionable dengan kemampuan fotografi yang kuat kepada pelanggan baik dalam keadaan siang dan malam.Kabar baiknya, selama program Better Together berlangsung, pelanggan dapat membeli HUAWEI nova 9 dengan harga istimewa Rp7.599.000, yang disertai gratis HUAWEI FreeLace.Jika Anda menginginkan tablet serba bisa yang menawarkan produktivitas layaknya PC, maka tablet HUAWEI MatePad 11 adalah pilihan yang tepat. Ini adalah tablet pertama Huawei yang mendukung kecepatan refresh layar 120Hz, menghadirkan pengalaman visual yang lebih mulus untuk bermain game dan menonton video.Selama program Better Together, HUAWEI MatePad 11 ditawarkan seharga Rp7.299.000, lengkap dengan gratis HUAWEI MatePad 11 Keyboard seharga Rp1.599.000.Peluang keuntungan serupa juga bisa didapatkan melalui pembelian smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 dengan HarmonyOS dan masa pakai baterai dua minggu (untuk varian 46 mm). Mengusung desain ID premium, smartwatch ini hadir layaknya pelatih pribadi profesional dengan lebih dari 100 mode latihan untuk mendukung kebugaran penggunanya.Selama periode Better Together, HUAWEI WATCH GT 3 ditawarkan seharga Rp3.399.000 dan mendapatkan gratis fluoroelastomer strap.Tidak ketinggalan, harga menarik juga ditawarkan oleh Huawei untuk perangkat komputasinya, yakni HUAWEI MateBook D15. Dengan harga spesial Rp9.999.000 dengan gratis Office 365, Backpack, dan Wireless Mouse selama program Better Together, laptop ini dilengkapi dengan IPS 15:6” HUAWEI FullView Display, rasio aspek 16:9 dan resolusi Full-HD 1920 x 1080 membuat setiap gambar menjadi jernih dan tajam, serta ruang penyimpanan 512GB SSD.Tentunya serangkaian manfaat lebih juga dihadirkan bagi setiap pembelian laptop yang andal untuk bekerja dan berkreasi ini. Selain itu, penawaran menarik juga ditawarkan untuk produk HUAWEI MateBook series, termasuk MateBook D14, 14s, dan 14, mulai dari gratis Office 365, backpack, wireless mouse, hingga cashback."Program Better Together menawarkan berbagai promosi dan hadiah menarik secara bersamaan, seperti Kotak Hadiah dengan kejutan menarik di dalamnya, Huawei Mobile Service, diskon 20 persen untuk pembelian Huawei Care, undian berhadiah, dan lain-lain. Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk memperkuat koneksi dengan orang-orang tercinta melalui integrasi perangkat yang berkelanjutan dari Huawei,” kata Country Head of Huawei CBG Indonesia Patrick Ru.Super Device pada perangkat Huawei membuat kolaborasi multi-perangkat menjadi lebih mudah pada ekosistem Huawei yang berkelanjutan, seperti pada HUAWEI Vision, FreeBuds, MatePad dan MateBook. Misalnya, pengguna tinggal mengetuk ikon HUAWEI MatePad untuk mengaktifkan Kolaborasi Multi-screen pada produk Smartphone dan Tablet; tap ikon HUAWEI MateBook untuk Kolaborasi Multi-screen untuk kolaborasi Smartphone dengan PC atau ketuk ikon HUAWEI FreeBuds untuk mengalihkan output audio mereka ke earbud Huawei dengan mulus.Kolaborasi Multi-Layar mendukung interaksi tablet dan PC dengan menawarkan tiga mode, yakni mode Mirror untuk memproyeksikan layar PC ke tablet; mode Extend untuk menjadikan tablet MatePad 11 sebagai layar kedua PC; serta mode Collaborate yang inovatif untuk interaksi lintas platform yang hidup antara sistem operasi Harmony OS 2 dan Windows.Perluasan konektivitas perangkat-perangkat Huawei ini dapat menjadi awal yang penuh semangat untuk meraih pencapaian lebih tinggi pada 2022.Dengan Super Device dan Multi-Perangkat, rasakan konektivitas yang mulus dan seamless di seluruh perangkat Huawei untuk kinerja bekerja dan belajar yang semakin efisien.Akan sangat menyenangkan jika kita mampu mengakses kebutuhan digital kita secara seamless di berbagai perangkat yang berbeda, tanpa perlu terhambat persoalan berpindah konvensional antar perangkat.Huawei menjawab kebutuhan tersebut dengan mengembangkan HUAWEI Share dan Mobile Apps yang mendukung keandalan berbagai perangkat flagship Huawei. Kedua keunggulan tersebut tidak hanya menjadikan antar perangkat flagship Huawei terhubung dengan baik, melainkan juga mampu mendukung kegunaan dan inklusivitas lebih besar untuk kehidupan digital masyarakat.Untuk diketahui, HUAWEI Share merupakan teknologi yang kompatibel dan fleksibel untuk berbagai penggunaan profesional. Fitur ini mampu menggabungkan mobilitas smartphone ke dalam sebuah laptop dengan cara yang mudah dan menyenangkan.Seperti pada laptop premium tipis HUAWEI MateBook 14 dan 14s misalnya, HUAWEI Share memberikan pengalaman baru untuk smart office, yakni menghadirkan aksesibilitas layar perangkat seluler Huawei lainnya secara langsung di layar laptop melalui pengaturan yang mudah dan cepat.Sementara Mobile Apps adalah pengembangan dari Mobile Application Engine yang memberi kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna Huawei dalam menjaga fokus saat bekerja, berkomunikasi, dan berkreasi di berbagai skenario. Ekosistem berkelanjutan ini semakin dioptimalkan oleh Huawei melalui dukungan mitra-mitra pengembang berkelas dunia.Menariknya lagi, aksesibilitas perangkat-perangkat HUAWEI kini semakin meluas dengan kehadiran Gspace. Dapat diunduh secara mudah dan aman via AppGallery, kontainer aplikasi ini memperluas aksesibilitas perangkat Huawei ke ekosistem digital terkemuka Google. Perhatikan bahwa aplikasi yang Anda instal dengan Gspace hanya dapat ditemukan via aplikasi Gspace. Akses tersebut tidak akan muncul di daftar aplikasi Harmony OS Anda. Untuk membawanya ke sistem, Anda dapat mengetuk lama pada aplikasi dan membuat pintasan untuknya.Program Better Together dimulai pada 1 Januari hingga 28 Februari 2022. Sejumlah perangkat Huawei dapat Anda miliki dengan serangkaian penawaran menarik, mulai dari HUAWEI nova 9 dan WATCH GT 3 baru, hingga laptop HUAWEI, dan Seri MateBook.Semua perangkat tersebut tersedia di toko offline, yaitu Erafone, Urban Republic, HUAWEI HES Stores, dan Datascrip Mall. Selain itu, Anda bisa membelinya melalui mitra e-commerce terkemuka, yaitudan Eraspace.Anda juga berkesempatan mendapatkan gratis Gentle Monster senilai Rp6juta, diskon storewide hingga 40 persen plus voucher hingga Rp200 ribu, dan subsidi ongkos kirim gratis yang didukung pada Grand Opening Huawei Official Store baru di Tokopedia.Untuk informasi lebih lanjut seputar program Better Together, atau produk dan aktivitas terbaru Huawei, silakan kunjungi toko Huawei Experience Center terdekat. Anda juga dapat mengeceknya secara online di