Android 9 Pie Tersedia di Ponsel Pixel

: Google memutuskan untuk tetap memberikan sistem operasi mobile karyanya dengan nama sederhana, termasuk pada penamaan sistem operasi terbarunya, Android 9 P, yaitu Pie.Versi terbaru dari sistem operasi mobile ini dikabarkan telah mulai bergulir pada perangkat lini Pixel melalui over-the-air. Pengguliran sistem operasi tersebut juga akan segera diikuti oleh rangkaian fungsi pendukung pada partisipan program Beta resmi dari perusahaan pihak ketiga.Sementara itu, sejumlah perangkat lain seperti SOny XPeria XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 dan Essential Phone, dikabarkan akan secara resmi mempromosikan Android 9 Pie pada akhir musim gugur tahun ini, bersama dengan perangkat Android One yang lulus kualifikasi.Menyoal fitur yang dihadirkan sistem operasi, seperti yang diungkapkan di ajang Google I/O pada bulan Mei lalu, Android 9 Pie akan berbekal fitur seperti Adaptive Battery dan Adaptive Brightness. Fitur tersebut diperkirakan sebagai fitur terpenting yang diusung oleh sistem operasi terbaru ini.Kedua fitur ini akan disebut akan memberikan dampak baik pada daya tahan baterai dan efisiensi daya. Selain itu, kehadiran dukungan add-on Slice akan memberitahukan pengguna berbagai informasi yang perlu diketahui terkait dengan nama alternatif Android 9.Dengan App Actions, sistem operasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui cara baru, yaitu berbasis pada konteks.Sedangkan Digital Wellbeing dihadirkan untuk perangkat Pixel pada musim gugur mendatang, disusul pada Android One dan perangkat lain pada akhir tahun ini.Digital Wellbeing akan hadir dengan serangkaian alat yang ditujukan untuk membatasi waktu penggunaan ponsel pengguna, dari App Timer hingga mode Do Not Distrub baru, fungsi Wind Down, dan Dashboard untuk mengendalikan seluruh fitur tersebut.Google juga dilaporkan tengah bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk meluncurkan atau melakukan upgrade perangkat ke sistem operasi Android 9 Pie pada tahun 2018 ini. Namun sayangnya, belum tersedia informasi terkait dengan nama mitra tersebut.(MMI)