Google Assistant Bisa Pasang Snapshot Visual

: Google Now telah dipensiunkan oleh Google beberapa waktu lalu, dan diganti dengan Feed baru, yang dinilai tidak fleksibel dan semenyenangkan seperti pendahulunya. Penilaian kurang menyenangkan ini mendapatkan tanggapan dari Google.Google memutuskan untuk mengimplementasikan sejumlah fitur Google Now pada Assistant. Fitur baru yang disebut Google sebagai snapshot visual, dilaporkan akan menyediakan pengguna informasi berguna berbasis waktu, lokasi dan interaksi terbaru pengguna dengan Assistant.Fitur ini akan tersedia di perangkat bersistem operasi Android dan iOS dalam berbagai bahasa yang didukung Google Assistant. Setelah update ini digulirkan ke perangkat, pengguna akan dapat mengakses fitur snapshot visual dengan mengetuk ikon baru.Ikon tersebut dapat ditemukan pada sudut kanan atas layar setelah mengaktifkan Google Assistant. Untuk pengguna iOS. fitur snapshot visual baru ini dapat ditemukan sesaat setelah halaman aplikasi Google Assistant diakses.Menurut Google, fitur snapshot visual akan terus ditingkatkan dalam beberapa bulan mendatang dengan berbagai fitur yang diambil dari Google Keep, Any.do, Bring!, Todoist dan layanan Google lainnya.Selain itu, Google juga menambahkan bagian penemuan baru memungkinkan pengguna untuk dapat menemukan aktivitas di sekitar mereka. Bagian ini juga memiliki fitur pengingat lokasi parkir dan rekomendasi personalisasi untuk musik dan podcast.Sebelumnya, Google menghadirkan fitur baru untuk Google Phone memungkinkan pengguna untuk menyaring panggilan telepon, dan mencegah ponsel menerima panggilan dari nomor yang didaftarkan sebagai spam tanpa memberi notifikasi.(MMI)