Telkomsel Justru Ingin Belajar dari MyBusiness Store

: Layanan guna membantu mendorong pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) bukanlah pertama kali dihadirkan oleh Telkomsel melalui MyBusiness Store. Sebelumnya, Telkomsel mengaku telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melakukan hal tersebut."Cara kami menghadirkan bantuan untuk UKM pada tahun 2015 berbeda, dulu 4G LTE belum luas. Makanya sekarang lebih gencar dalam menghadirkan dukungan karena teknologinya sudah lebih memungkinkan," ujar Vice President Enterprise Mobile Product Marketing Telkomsel Arief Pradetya.Namun disinggung soal target yang dicanangkan untuk MyBusiness Store, Telkomsel mengaku tidak target secara kuantitatif. Arief menyebut, via MyBusiness Store, Telkomsel jutsru lebih ingin belajar mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah.Hal ini disebutnya akan dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan yang lebih sesuai, dan akan semakin membantu UKM untuk bertumbuh. Sebab, lanjut dia, tidak dapat dimungkiri bahwa UKM menjadi salah satu industri yang memiliki potensi besar untuk mendorong roda perekonomian Indonesia.Selain menyediakan layanan serupa manajemen, Telkomsel mengaku memiliki sejumlah ide pengembangan lain untuk MyBusiness Store. Salah satunya adalah kerja sama dengan fintech, yang dinilainya memiliki kemudahan dalam mengakses permodalan yang dibutuhkan UKM, selaras dengan fokus sejumlah fintech di Indonesia.Tengah dalam proses pembahasan ke arah itu, Telkomsel mengaku menentukan waktu realisasi ide ini tidaklah mudah. Sebab, lanjut Arif, Telkomsel tidak bertindak sebagai penyedia layanan, sehingga harus memastikan regulasi perizinan terkait terlebih dahulu.Sementara itu untuk mengedukasi UKM terkait ketersediaan layanan MyBusiness Store, Telkomsel melakukan sejumlah cara, termasuk klinik pelatihan, bekerja sama dengan mitra sehingga bisa belajar via booth.Saat ini, Telkomsel menambahkan program edukasi via gerai grapari, serta melatih komunitas yang dekat dengan UKM. Sebagai informasi, Telkomsel MyBusiness merupakan evolusi dari Telkomsel Coorporate Business Solution yang diluncurkan pada tahun 2008, dan berubah nama menjadi MyBusiness pada tahun 2016.(MMI)