Akamai Dinobatkan Sebagai 2022 Gartner Peer Insights Customers’ Choice

Jakarta: Akamai Technologies telah dinobatkan Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection (WAAP) pada bulan Maret 2022 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.Gartner mendefinisikan Aplikasi Web dan Perlindungan API sebagai “evolusi pasar firewall aplikasi web (WAF) yang memperluas kemampuan WAF ke dalam empat fitur utama: WAF, perlindungan DDoS, manajemen bot, dan perlindungan API.”Gartner Peer Insights Customers’ Choice adalah penghargaan bagi vendor dan produk yang mendapat rating tinggi dari para pelanggannya. Data yang dikumpulkan merepresentasikan sintesis produk perangkat lunak vendor level tinggi yang dianggap paling memuaskan oleh para profesional Perusahaan IT.“Kami sangat berterima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayai kami untuk melindungi aplikasi dan bisnis mereka. Kami percaya pengakuan dari pelanggan yang berhasil kami raih ini akan menginspirasi kami lebih jauh lagi dan memvalidasi strategi kami," ujar Amol Mathur, Vice President of Product, Web Security Akamai.Ulasan bintang 5 mencakup vertikal industri utama dalam berbagai ukuran, mulai dari bidang ritel, keuangan, transportasi, media, produksi, dan lainnya. Berikut adalah testimoni dari pelanggan Akamai yang telah membawanya meraih penghargaan:"Akamai adalah standar utama keamanan edge. Perusahaan ini telah melindungi kita selama lebih dari satu dekade, dan terus berinovasi serta membuat perbaikan" –Senior Technology Director dalam Industri Ritel“Pengalaman yang sangat memuaskan, khususnya dalam memblokir new zero day exploit secara otomatis, contohnya, penerapan log4J zero day terbaru di WAF sangat cepat.” –Head of Service & Security Management dalam Industri Pemerintahan."Swiss Army Knife untuk perlindungan lapisan 7. Dapat membuat mitigasi "0-day" untuk ancaman "0-day". Mengurangi biaya hosting cloud dengan memangkas lalu lintas tidak diinginkan. Menyempurnakan pengalaman pelanggan dengan mengurangi latensi sekaligus meningkatkan waktu aktif. Sangat menenangkan karena mengetahui kami aman dari penyusup." –Solutions Architect (Keamanan) dalam Industri Perbankan.“Akamai berperan penting dalam bidang keamanan dan kinerja. Produk Akamai menunjukkan kinerja yang luar biasa, tetapi yang membedakan mereka dari para pesaingnya adalah tingkat layanan yang disediakan. Tim Akamai terasa seperti anggota tim kami sendiri. Mereka mendorong kesuksesan bisnis kami dengan sangat tulus serta sangat proaktif dalam membantu kami menggabungkan platform dan menyempurnakan bidang keamanan maupun kinerja.” –Salah Satu Chief Technology Officer.