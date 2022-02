Samsung Siap Luncurkan Galaxy S22

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung akan meluncurkan smartphone terbarunya, Galaxy S22 Series, melalui ajang bertajuk Galaxy Unpacked yang dijadwalkan akan disiarkan pada hari Rabu, 9 Februari 2022, pukul 22.00 WIB via situs resmi Samsung Indonesia.Program pre-order lini Samsung Galaxy S22 akan dibuka bersamaan dengan penyelenggaraan ajang Galaxy Unpacked. Namun jelang peluncurannya, bocoran informasi soal penawaran harga Galaxy S22 beredar di negara asal Samsung, Korea Selatan.Mengutip ET News, Samsung akan memasarkan Galaxy S22 dari KRW999.000 (Rp12 juta), sedangkan Galaxy S22 Plus akan ditawarkan seharga KRW1.199.000 (Rp14,3 juta) untuk versi 128GB. Baik Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus juga akan tersedia dalam varian ruang penyimpanan internal 256GB, meski informasi harga varian ini belum tersedia.Sementara itu, Samsung Galaxy S22 Ultra dilaporkan akan dipasarkan seharga KRW1.452.000 (Rp17,4 juta) untuk varian 256GB dan KRW1.599.400 (Rp19,2 juta) untuk varian 512GB. Rumor yang beredar menyebut harga produksi perangkat mengalami kenaikan akibat kelangkaan chipset yang saat ini masih terjadi.Namun Samsung dilaporkan tidak akan meningkatkan harga jual Galaxy S22, bertujuan untuk mempertahankan kekuatan eksistensi merek dan perangkatnya di pasar ponsel. Samsung juga disebut telah menyiapkan sebanyak 700 ribu hingga 800 ribu unit untuk memenuhi permintaan konsumen di negara asalnya.Pasar Indonesia juga menjadi salah satu pasar pertama yang dapat memesan Samsung Galaxy S22. sementara itu berdasarkan informasi yang beredar, Samsung baru membuka program pre-order lini smartphone terbarunya di pasar Korea pada tanggal 21 Februari mendatang dan akan mulai didistribusikan pada tanggal 25 Februari.Sebagai pengingat, bocoran informasi yang telah beredar menyebut Samsung Galaxy S22 series ini berpeluang untuk didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, bukan Exynos seperti generasi sebelumnya.Chipset ini akan didampingi oleh konfigurasi RAM dan ruang penyimpanan internal 8GB dan 128GB/256GB. Galaxy S22 reguler dan Plus dirumorkan akan mengemas tiga kamera dengan resolusi yang sama, yaitu ultra wide 12 MP (f/2.2), kamera wide 50 MP (f/2.8), dan kamera telefoto 10MP (f/2.4) yang didukung Optical Image Stabilization (OIS).Sementara itu, kamera depan kedua perangkat ini mengusung resolusi 10MP (f/2.2). Perbedaan keduanya terletak pada sektor baterai, dengan Galaxy S22 berbekal baterai berkapasitas 3.700mAh, sementara model Plus 4.500 mAh.Namun kedua perangkat ini akan didukung teknologi pengisian cepat 45W. Sedangkan Galaxy S22 Ultra berbekal empat kamera terdiri dari kamera ultra wide 12MP (f/2.2), wide 108MP (f/1.8), telefoto 10MP (f/2.4) dengan zoom optik 3x dan telefoto 10MP (f/4.9) denga zoom optik 10x.Untuk kamera depan, model tertinggi di seri ini berbekal kamera beresolusi 40 MP (f/2.2). Samsung Galaxy S22 Ultra juga disebut akan didukung chipset yang sama dengan dua model Galaxy S22 lainnya.Model ini juga akan berbekal kapasitas lebih besar, yaitu 5.000 mAh dan didukung dukungan fast charging 45W. Namun, versi Ultra ini akan hadir dengan konfigurasi RAM lebih besar, yaitu 8 GB dan 12 GB, serta ruang penyimpanan internal 128 G, 256 GB dan 512 GB.Samsung Galaxy S22 Ultra juga dirumorkan akan dibekali S Pen dalam paket pembeliannya. Bocoran gambar yang beredar turut menampilkan slot khusus untuk menyimpan stylus S Pen tersebut pada bodi Galaxy S22 Ultra seperti Galaxy Note series.