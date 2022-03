Apple Selesaikan Masalah Pada Layanannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah layanan Apple mengalami pemadaman selama beberapa jam pada Senin, 21 Maret 2022 siang lalu, Layanan dengan permasalahan yang telah dikonfirmasi termasuk iMessage, sejumlah layanan Apple Maps, iCloud Mail, iCloud Keychain, App Store, Apple Music, Apple TV Plus dan Podcast.Mengutip The Verge, setelah sekitar pukul 3.45 sore ET, masing-masing layanan telah mendapatkan lampu hijau, dan Apple mengklaim permasalahan telah diselesaikan. Sayangnya, Apple tidak menanggapi permintaan untuk komentar terkait permasalahan yang terjadi.Laporan permasalahan tersebut disampaikan pengguna melalui situs Downdetector beberapa saat setelah pukul 12 PM ET, meski mengalami penurunan dalam beberapa jam sejak pemadaman pertama dilaporkan.Via Twitter, jurnalis Mark Gurman juga melaporkan bahwa sistem ritel dan korporat Apple juga mengalami pemadaman. Menurut unggahan tersebut, Gurman menyebut bahwa sejumlah pegawai Apple harus melakukan pekerjaan mereka secara manual.Sementara itu menurut subreddit r/sysadmin, sejumlah pihak melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses portal manager bisnis Apple. Unggahan di Twitter WhatsAppBetaInfo mengungkap bahwa permasalahan ini berdampak pada aplikasi lain, seperti saat pengguna mencoba melakukan backup pada riwayat chat ke iCloud.Halaman status Apple untuk pengembang juga sempat mengalami pemadaman, meski saat ini hanya menampilkan angka pemadaman. Halaman tersebut juga mengalami perubahan seiring dengan waktu.Sebelumnya, iPhone SE 2022 mulai dipasarkan di sejumlah pasar pertama, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, dan Jepang. Konsumen di negara tersebut dapat memilih tiga opsi kapasitas ruang penyimpanan internal, terdiri dari 64GB, 128GB dan 256GB.Selain itu, iPhone SE 2022 ini juga ditawarkan dalam tiga pilihan warna yaitu Midnight Black, Starlight White, dan (Product) Red. Situs Apple versi AS memperkirakan pengiriman produk akan dilakukan pada satu hari kerja, sehingga pemesan di pre-order akan mendapatkan ponsel pada hari Senin mendatang.Sementara itu, sekitar satu pekan lalu, DSCC Ross Young membagikan linimasa untuk desain poni layar pada iPhone. Menurut informasi ini, model iPhone 14 masih akan hadir dengan layar berdesain poni, sedangkan iPhone 14 akan hadir dengan desain pill + hole.Gambar berbasis CAD iPhone 14 Pro menampilkan desain tersebut, dengan modul Face ID yang membutuhkan emitter dan kamera Infra merah (IR) tersemat pada bagian berbentuk pil panjang.