Kecelakaan di Balikpapan, Warganet Sampaikan Belasungkawa via Twitter

Send my prayers and deep condolences for all the victims of the accident in Muara Rapak Balikpapan ????????. pic.twitter.com/vmXm980sMb — ??? ???? (@suuweegdaoying) January 21, 2022

Deep condolences to all the victims and their families who involved in the tragic truck accident this morning in Balikpapan... May there rest in peace, also speedy recovery for those that are still hospitalised... — Seraphina (@bloomsbo) January 21, 2022

Pls @PemkotBPN @Rahmad_Masud the Bpn government & the Mayor to emphasize again that trucks are not allowed to pass on public roads,Trucks are only allowed to pass on public roads from 11 pm to 4 am, so that there are no more accidents like this. Video by WAG#Accident #Balikpapan pic.twitter.com/foqf5bday0 — Crypto Kojima™ (@CryptoKojima) January 21, 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Unggahan video insiden tabrakan beruntun di turunan simpang traffic light Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), terjadi pada Jumat, 21 Januari 2022, pukul 06.30 Wita, memicu reaksi pengguna internet.Pengguna internet atau kerap disapa warganet menyuarakan belasungkawa dan duka cita mereka melalui jejaring sosial Twitter. Unggahan dengan sematan tagar Balikpapan ini membanjiri Twitter, hingga tagar tersebut menjadi trending topic untuk wilayah Indonesia pada hari ini.Tidak hanya untuk menyampaikan duka cita, tagar ini dimanfaatkan warganet untuk meminta pemerintah setempat segera bertindak. Alasannya, kecelakaan di wilayah Rapak tersebut bukan kali pertama terjadi.Sejumlah warganet menyebut kerap terjadi kecelakaan pada jalur tersebut akibat topografi jalan yang menurun. Hal ini mendorong pemerintah setempat melarang truk bermuatan besar untuk melalui jalur publik selain pukul 11 malam hingga 4 pagi.Sebagai informasi, Tabrakan maut itu bermula dari truk tronton berwarna merah bermuatan kontainer yang mengalami rem blong saat melintasi jalur turunan simpang lampu lalu lintas Muara Rapak.Tronton tersebut kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Pantauan di lapangan, puluhan orang menjadi korban atas peristiwa itu. Ada yang tergeletak di jalanan bahkan ada yang terjepit di dalam kendaraan.Sejumlah petugas gabungan baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Petugas Satlantas Polresta Balikpapan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan serta relawan tengah mengevaluasi korban.Dari pantauan CCTV yang tersebar di media sosial, truk tronton yang mengalami rem blong meluncur jauh hingga samping Masjid Al- Munawar. Truk melaju dari arah KM 1 dan menghantam barisan kendaraan yang tengah berhenti. Bahkan usai menghantam kendaraan di depannya, truk tetap melaju.