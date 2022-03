Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia (SEIN) resmi merilis Galaxy A13 dan A23, mengunggulkan kapasitas RAM hingga 6GB namun ditawarkan dengan harga terjangkau, yaitu sebesar Rp2 jutaan.“Hari ini, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Galaxy A13 dan A23 untuk mendukung Gen Z memaksimalkan content creation, bermedia sosial, menikmati hiburan, hingga menuangkan passion, mulai dari harga 2 jutaan,” ujar MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia Ricky Bunardi.Selain RAM berkapasitas hingga 6GB, Samsung Galaxy A13 dan A23 juga mengunggulkan fitur RAM Plus hingga 6GB (6GB + 6GB), Quad Camera 50MP, baterai 5.000mAh diklaim mampu bertahan selama dua hari, hingga layar FHD+ Infinity-V Display berukuran 6,6 inci.Fitur inovatif RAM Plus pada Samsung Galaxy A13 diklaim mampu mengoptimalkan kinerja smartphone, dengan meningkatkan kapasitas RAM hingga sesuai dengan kapasitas aslinya. Fitur RAM Plus ini dapat diperiksa melalui menu Settings, lalu Battery and Device Care, kemudian Memory Menu.Selain itu, Samsung Galaxy A13 didukung prosesor Exynos 850 2.0GHz, dengan pilihan kapasitas RAM 4GB yang dapat ditambahkan hingga 4GB, dan RAM 6B yang dapat ditambahkan hingga 6GB, serta ruang penyimpanan internal 128GB.Samsung Galaxy A13 berbekal kamera belakang 50MP, lensa Ultra Wide 5MP, lensa depth 2MP, dan lensa Macro 2MP, serta kamera depan 8MP. Ponsel ini juga didukung baterai berkapasitas 5.000mAh, diklaim mampu bertahan selama dua hari, dengan fast charging 15W.Sementara itu, Samsung Galaxy A23 didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 680, dengan RAM 6GB dan ruang penyimpanan internal 128GB, serta fitur RAM Plus hingga 6GB. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur NFC.Samsung Galaxy A23 mengusung Quad Camera 50MP dengan dukungan Optical Image Stabilization (OIS). Ponsel cerdas ini juga mengusung layar Infinity-V Display berukuran 6,6 inci, dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 90Hz.Selain itu, Samsung Galaxy A23 berbekal baterai berkapasitas 5.000mAh, diklaim mampu bertahan hingga dua hari. Samsung Galaxy A13 dan A23 akan mulai tersedia di toko online dan offline mulai tanggal 1 April 2022 mendatang, dengan penawaran harga sebesar Rp2.499.000 untuk Galaxy A13 dalam varian 4GB/128GB.Sedangkan Galaxy A13 dalam varian 6GB/128GB ditawarkan seharga Rp2.699.000. Sementara itu, Samsung menawarkan Galaxy A23 dalam varian 6GB/128GB seharga Rp3.499.000. Samsung Galaxy A13 dan A23 tersedia dalam warna Black, Blue, dan Peach.Samsung juga mengadakan program Flash Sale Galaxy A13 pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2022 di www.samsung.com/id dan Samsung Official Store di Tokopedia, dengan potongan harga sebesar Rp100.000 untuk masing-masing varian.Pembeli juga dapat menikmati berbagai promo menarik lainnya berupa layanan proteksi Samsung Care+ selama 6 bulan senilai hingga Rp269.000, saldo Gopay Rp100.000, berlangganan YouTube Premium selama 2 bulan senilai Rp118.000, voucher Kopi Kenangan, serta paket kuota data IM3, sehingga total promonya menjadi senilai hingga Rp1 jutaan selama periode Flash Sale.