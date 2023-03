Infeksi QSnatch Hantui Keamanan DNS Asia Pasifik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Akamai Technologies mengumumkan laporan State of the Internet terkini yang berfokus pada ancaman bagi bisnis dan pelanggan di Asia Pasifik yang disebabkan oleh lalu lintas Domain Name System (DNS) yang berbahaya.QSnatch menjadi ancaman botnet terbesar di APAC. Ini adalah malware yang khusus mengincar QNAP, perangkat penyimpanan yang terhubung pada jaringan (Network Attached Storage/NAS) yang digunakan untuk pencadangan atau penyimpanan file oleh perusahaan.Ini merupakan ancaman botnet terbesar di perusahaan kawasan APAC pada 2022. Hampir 60 persen perangkat yang terdampak di APAC telah terinfeksi QSnatch, membuat kawasan ini berada di posisi kedua setelah Amerika Utara dalam hal jumlah perangkat yang terinfeksi QSnatch secara global.Antara 10 hingga 16 persen dari organisasi secara global menemukan lalu lintas command and control (C2) dalam jaringan mereka pada kuartal tertentu, sehingga mengindikasikan kemungkinan serangan atau pembobolan yang sedang berlangsung.Di APAC, Akamai mencatat sekitar 15 persen perangkat terdampak menghubungi domain Initial Access Brokers (IAB). Mereka adalah kelompok penjahat cyber yang menjual akses ilegal ke jaringan sistem kepada penjahat cyber lainnya, seperti kelompok ransomware.APAC mencatat jauh lebih banyak ancaman bagi jaringan rumah pelanggan dibandingkan kawasan lainnya di dunia. Wilayah ini memiliki dua kali lebih banyak jumlah kueri berbahaya pada paruh kedua 2022 dibandingkan Amerika Utara – yang berada di posisi kedua.Lebih dari 350 juta kueri di wilayah APAC terkait dengan Pykspa, sistem worm pencuri data yang menyebar melalui Skype dengan cara mengirimkan link berbahaya ke kontak pengguna yang terpengaruh.Mengingat banyaknya penggunaan internet melalui DNS, DNS telah menjadi bagian penting infrastruktur serangan. Akamai mencatat adanya hampir tujuh triliun permintaan DNS setiap hari dan mengklasifikasikan transaksi DNS berbahaya menjadi tiga kategori utama: malware, phishing, serta command and control.Menurut data Akamai, antara 10 hingga 16 persen organisasi secara global mengalami gangguan lalu lintas command and control (C2) pada jaringan mereka pada triwulan mana pun.Lalu lintas C2 mengindikasikan kemungkinan serangan atau pembobolan yang sedang berlangsung, serta ancaman yang beragam mulai dari botnet pencuri informasi hingga Initial Access Broker (IAB) yang menjual akses ilegal jaringan kepada kriminal cyber lainnya.Di wilayah APAC, 15 persen perangkat terdampak diketahui terinfeksi domain IAB C2 yang telah dikenal – seperti Emotor – yang melakukan pembobolan awal sebelum menjual aksesnya ke grup ransomware seperti Lockbit dan grup penjahat cyber lainnya.Di APAC, terdapat juga beberapa varian ransomware seperti Revil dan Lockbit, yang termasuk lima jenis ancaman C2 teratas yang mempengaruhi perangkat di seluruh organisasi.Perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan rentan terhadap eksploitasi, karena berpotensi kecil memperoleh patch meskipun berisi data berharga. Data Akamai menunjukkan hampir 60 persen perangkat yang terdampak di wilayah APAC terinfeksi Qsnatch - sebuah malware pencuri informasi yang mengincar perangkat NAS – pada tahun 2022, yang menjadikan wilayah ini berada di posisi kedua setelah Amerika Utara dalam hal jumlah infeksi.Karena sebagian besar pusat data berada di kawasan APAC, serta seiring meningkatnya popularitas perangkat NAS bagi segmen usaha kecil dan menengah, faktor-faktor ini kemungkinan besar akan meningkatkan jumlah infeksi secara keseluruhan.“Sementara Asia Pasifik terus mempercepat evolusinya sebagai pusat transformasi ekonomi dan digital secara global, maka tidak mengherankan bahwa para kriminal terus mencari cara untuk menyerang perusahaan demi keuntungan finansial.Temuan terkini Akamai tidak hanya menyoroti serangan yang paling sering terjadi di setiap wilayah, namun juga bahwa serangan multi-platform telah menjadi sesuatu yang biasa pada bidang cyber modern di wilayah kita,” papar Reuben Koh, Direktur Teknologi Keamanan dan Strategi, APJ di Akamai.“Setiap organisasi harus dapat mengatasi para penjahat karena dampak merugikan yang ditimbulkan oleh serangan di berbagai tahap bisnis mereka. Selain dampak berupa kerugian finansial secara langsung serta hilangnya kepercayaan pelanggan, terdapat pula biaya jangka panjang yang harus ditanggung untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti biaya hukum, penggantian, dan pembersihan,” lanjutnya.Meskipun penyerang sering kali berfokus pada perusahaan karena nilainya yang lebih besar, para pemilik rumah pada umumnya merupakan sasaran yang lebih mudah dan cepat karena jaringan mereka tidak seaman perusahaan.Para penyerang berusaha keras untuk membobol tidak hanya perangkat konvensional seperti komputer, namun juga ponsel dan perangkat Internet of Things.Menurut data Akamai, wilayah APAC memiliki jumlah kueri tertinggi yang ditandai sehubungan dengan ancaman untuk jaringan rumah pada paruh kedua 2022. Nilainya dua kali lebih besar dibandingkan Amerika Utara – daerah kedua dengan kueri terbanyak yang ditandai.Di wilayah APAC, terdapat lebih dari 350 juta kueri yang terkait dengan Pykspa, yaitu ancaman yang menyebar melalui Skype dengan cara mengirimkan tautan berbahaya ke kontak pengguna yang terdampak.Kemampuan backdoor memungkinkan penyerang untuk terhubung ke sistem jarak jauh dan menjalankan perintah seperti mengunduh file, menghentikan proses, dan menyebarkannya melalui berbagai cara, termasuk drive yang dipetakan dan jaringan.Kampanye phishing juga menargetkan berbagai perusahaan keuangan di wilayah APAC untuk memikat para korban phishing. Penelitian Akamai menemukan bahwa lebih dari 40 persen kampanye phishing berfokus pada pelanggan layanan keuangan, yang merepresentasikan hampir 70 persen dari seluruh korban penipuan dan serangan yang terkait. Hal ini jelas menunjukkan bahwa serangan terhadap jasa keuangan dan pelanggannya telah menjadi sangat efektif pada tahun 2022.“Selain konsekuensi individual yang dihadapi pemilik rumah karena berpotensi kehilangan semua data mereka saat jaringan mereka terganggu, hal yang jauh lebih membahayakan adalah saat perangkat mereka menjadi bagian dari botnet berskala besar, dengan para penyerang yang memobilisasi perangkat zombie untuk melakukan aktivitas kejahatan di dunia maya seperti spam bahkan serangan DDOS terhadap perusahaan tanpa sepengetahuan para pemilik perangkat,” kata Reuben Koh, Direktur Keamanan Teknologi dan Strategi, APJ di Akamai.“Tidak heran bahwa serangan di wilayah kita semakin meningkat, mengingat lebih dari 1,2 miliar pengguna layanan internet mobile saat ini, dan pengeluaran IoT yang diperkirakan akan mencapai USD436 miliar pada tahun 2026,” lanjutnya.