Google akan Beri Peringatan Jika Informasi Kontak Muncul di Pencarian

Jakarta: Google memperkenalkan unggahan blog baru pada hari Kamis lalu, mengungkap sejumlah fitur baru untuk Google Search, yang dirancang untuk menjaga informasi personal milik pengguna, privasi dan keamanan online dalam genggaman pengguna.Sebagai contoh, pada tahun lalu, Google merilis Result About You, memungkinkan pengguna untuk meminta Google menghapus hasil pencarian yang mengandung informasi kontak personal seperti nomor ponsel, alamat rumah atau email.Mengutip Engadget, permintaan ini dapat disampaikan dari aplikasi Google atau berbagai cara mengakses Google Search lainnya. Google telah merilis update Result About You dengan menjaga informasi kontak personal pengguna dalam Search.Selain itu, update ini juga berkemampuan membantu pengguna mengirim permintaan untuk menghapus informasi tersebut. Google akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna, memberitahukan bahwa pihaknya menemukan informasi personal pengguna di Search.Setelah menerima notifikasi, seperti yang telah disebutkan, pengguna dapat mengirimkan permintaan untuk menghapus hasil pencarian tersebut. Untuk mengakses alat ini di aplikasi Google, buka aplikasi dan klik pada gambar profil Google di sudut kanan atas.Dari menu yang muncul, ketuk menu Result about yout, kemudian dari halaman tersebut, pengguna dapat mengetuk pil untuk menu Learn how dan mengikuti arahan yang muncul. Pada awal tahun ini, Google juga mengumumkan komitmen untuk melindungi pengguna dan keluarga mereka dari ketidaksengajaan mendapati gambar eksplisit di Search.Dengan update terkini, gambar eksplisit dan gambar grafis yang ditemukan di Google Search akan diburamkan secara default, meski pengguna dapat menyesuaikannya melalui pengaturan dan menonaktifkan pengaturan terkait hal ini.Fitur pemburaman SafeSearch baru telah digulirkan kepada pengguna di seluruh dunia. Pengguna perlu mengakses aplikasi Google, lalu ketuk foto profil, dan Setting lalu SafeSearch. Kemudian, pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan FIlter, Blur secara default, atau menonaktifkan SafeSearch.Dengan mengaktifkan Filter, pengaturan tersebut akan membantu menyaring gambar, teks dan tautan eksplisit. Blur akan memburamkan gambar eksplisit secara default, namun teks dan tautan eksplisit masih berpeluang untuk ditampilkan.Sementara itu, menonaktifkan Filter akan menampilkan seluruh hasil yang relevan dengan pencarian pengguna, meskipun mengandung konten eksplisit. Terkait gambar eksplisit, apabila menciptakan gambar tersebut dan mengunggahnya, pengguna dapat meminta untuk menghapus gambar dari Search tanpa persetujuan.Permintaan tersebut tetap dapat diajukan meski gambar telah diterbitkan di berbagai lokasi. Sayangnya, kemampuan menghapus gambar eksplisit ini tidak berlaku untuk konten yang telah menjadi bahan komersil.