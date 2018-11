Facebook Sadar akan Campur Tangan Rusia Sejak 2014

Facebook sadar bahwa ada pengumpulan data oleh Rusia pada 2014, menurut email dari salah satu teknisi Facebook.Email ini merupakan bagian dari dokumen internal yang diambil oleh Parlemen Inggris dan diungkap pada hari ini oleh anggota parlemen Damian Collins.Ini adalah masalah baru bagi Facebook, yang mendapatkan kritik keras karena dianggap gagal untuk melindungi data pengguna setelah skandal Cambridge Analytica. Dalam pemeriksaan, Facebook tidak berkomentar terkait dokumen itu.Richard Allan, Vice President of Policy Solutions, Facebook, menolak untuk membahas email itu, yang disegel oleh pengadilan di California, Amerika Serikat, bersama dengan dokumen lain yang dibawa oleh Six4Three, developer aplikasi yang menuntut Facebook atas masalah lain di AS.Developer itu dipaksa menyerahkan dokumen yang mereka bawa pada parlemen Inggris. Allan menjadi representasi Facebook, menggantikan CEO Mark Zuckerberg yang berulang kali menolak untuk menghadap parlemen, menurut laporan The Washington Post.Ini bukan kali pertama Facebook terlibat dalam masalah tentang pengaruh Rusia di platform media sosialnya. Facebook harus menghadap Kongres terkait iklan dari Rusia yang muncul selama pemilu AS pada 2016. Sepanjang 2018, Facebook juga harus memblokir banyak akun penyebar misinformasi.Masalahnya adalah Facebook terus menutup diri dan enggan untuk memberitahukan kapan sebenarnya mereka sadar akan campur tangan Rusia di pemilu AS via media sosial.Setelah pemilu 2016, Zuckerberg bahkan sempat membantah tuduhan bahwa penyebaran informasi palsu di Facebook mengubah hasil pemilu. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi masalah yang lebih besar.(MMI)