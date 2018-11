Bos Facebook Perintahkan Eksekutif Gunakan Android

CEO Facebook Mark Zuckerberg menyuruh tim manajemennya hanya menggunakan ponsel Android. Alasannya karena Android memiliki lebih banyak jumlah pengguna.Menurut New York Times, keputusan ini diambil setelah CEO Apple Tim Cook mengkritik Facebook dalam wawancara dengan MSNBC bahwa jejaring sosial itu adalah layanan yang memperjualbelikan hidup pribadi pengguna.Pada bulan Maret, Cook mendapatkan pertanyaan tentang apa yang akan dia lakukan jika dia adalah Zuckerberg, yang harus berhadapan dengan skandal penyalahgunaan data pengguna oleh Cambridge Analytica. "Saya tidak akan ada di posisi itu," kata Cook ketika itu, lapor The Verge.Tidak lama kemudian, dalam wawancara dengan Recode, Zuckerberg mengatakan bahwa jawaban Cook sangat tidak berbobot."Saya rasa penting bagi kita semua untuk tidak mengalami sindrom Stockholm dan membiarkan perusahaan yang berusaha keras untuk membuat Anda membayar ekstra meyakinkan Anda bahwa mereka peduli pada Anda. Karena itu terdengar konyol bagi saya."Masih belum diketahui bagaimana komentar agresif Cook bisa mendorong Zuckerberg untuk melarang penggunaan iPhone di kalangan karyawannya. Namun, keputusan Zuckerberg untuk mendorong karyawannya menggunakan Android di Amerika Serikat masih merupakan keputusan yang masuk akal.Android adalah sistem operasi mobile yang domminan di berbagai kawasan di luar AS, termasuk di Amerika Selatan, Eropa, Rusia, Asia Selatan, dan beberapa bagian di Timur Tengah.Keputusan Zuckerberg ini juga adalah keputusan bisnis yang baik. Banyak perusahaan teknologi, seperti Snap, yang mendorong pegawainya untuk menggunakan Android.Masyarakat AS yang bekerja di industri teknologi biasanya menggunakan iPhone, yang menciptakan adanya titik buta dalam pembuatan aplikasi untuk Android.Android dan iOS memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang bisa memengaruhi cara kerja dan pengalaman penggunaan sebuah aplikasi.Meskipun begitu, beberapa eksekutif Facebook, seperti Blockchain Lead David Marcus dan VP of AR and VR, Andrew "Boz" bosworth, masih menggunakan iPhone.Hal ini bisa dilihat dari akun Twitter resmi mereka. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa perintah Zuckerberg masih belum dijalankan sepenuhnya.(MMI)