Proyektor Portable Samsung The Freestyle Tersedia di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia secara resmi mengumumkan kehadiran The Freestyle di Indonesia. Perangkat yang diperkenalkan di ajang CES 2022 ini merupakan proyektor portabel multi-fungsi.“The Freestyle memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menikmati hiburan dan konten dalam cara yang personal dan unik, sesuai keinginan dan keseharian masing-masing di berbagai ruang, baik di apartemen, rumah, kantor, bahkan di outdoor sekalipun,” ujar Head of TV Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Fomalhaut Sundamen.Samsung menjelaskan bahwa perangkat ini mampu memproyeksikan berbagai tayangan serial TV atau film di permukaan apapun dalam ukuran hingga 100 inci. The Freestyle berkemampuan menampilkan berbagai streaming serial dan film dari berbagai aplikasi streaming atau video on demand.The Freestyle sudah disertifikasi oleh penyedia layanan Over-the-Top (OTT) terkemuka di dunia, seperti Netflix, YouTube, HBO Max, dan Prime Video. Sementara itu, The Freestyle juga mendukung fitur mirroring dengan aplikasi SmartThings untuk smartphone Android maupun iOS, serta casting dengan satu ketukan menggunakan Tap View untuk smartphone Galaxy.Proyektor portabel ini juga dilengkapi fitur auto keystone, berkemampuan mengoreksi sudut gambar pada permukaan miring, sehingga pengguna dapat menikmati gambar dalam screen persegi panjang tegak lurus.Tersedia juga fitur auto leveling untuk memastikan gambar tetap dalam posisi mendatar walaupun diproyeksikan dari permukaan miring ataupun tidak rata, serta fitur auto focus untuk memastikan gambar akan tetap tajam dan jernih saat disaksikan dari berbagai sudut.Samsung turut membekali proyektor ini dengan fitur Scale & Move, diklaim memudahkan pengguna dalam mengatur posisi dan ukuran screen yang terproyeksi tanpa perlu menggeser The Freestyle.The Freestyle dapat menampilkan konten dengan ukuran dari 30 inci hingga 100 inci, dan memungkinkan rotasi hingga 180 derajat. Perangkat ini mengusung bobot seberat 830 gram dan mendukung penggunaan baterai eksternal yang mendukung USB-PD dan output 50W/20 atau lebih tinggi.Perangkat ini juga dilengkapi dual passive radiator untuk menghasilkan suara bass jernih dan lebih dalam tanpa distorsi, dengan pancaran suara 360 derajat. Samsung The Freestyle ditawarkan via pre-order mulai tanggal 1 Maret hingga 31 Maret 2022 di www.samsung.com/id.Samsung The Freestyle dipasarkan seharga harga Rp14.999.000, dan pembelian pada masa pre-order berkesempatan mendapatkan cashback hingga sebesar Rp2.000.000 dan bonus langsung berupa travel case senilai Rp899.000 dan powerbank 65W senilai Rp699.000.