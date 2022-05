Startup ed-Infra Asia Teachmint Bawa Pengajaran Seluler ke Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Teachmint, penyedia solusi infrastuktur pendidikan peluncuran platform mengajar untuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.Tersedia di Google Playstore dan App Store, Teachmint mengklaim memberikan dua pilihan bahasa, yakni Bahasa Inggris dan juga Bahasa Indonesia. Ekspansi berskala internasional ini dinilai sebagai upaya memberdayakan para pengajar agar siap menghadapi masa depan didukung oleh teknologi ruang kelas via seluler.Selama dua tahun terakhir, terdapat dorongan yang sangat kuat terhadap pembelajaran via online, hybrid, dan jarak jauh. Hal ini menciptakan kebutuhan akan solusi digital yang handal bagi para siswa dan pengajar.Sejak diluncurkan pada Mei 2020, Teachmint mengklaim memberdayakan para pengajar untuk mengelola semua aktivitas kelas seperti mengadakan kelas secara langsung, merekam, menyimpan materi, menyusun, dan berbagi materi pembelajaran.Selain itu, membuat ujian secara otomatis dan melakukan penilaian tes dari seluruh fasilitasnya. Dengan memanfaatkan platform, para pengajar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran digital siswa, pengukuran ruang kelas, institusi pendidikan, dan mengoptimalkan waktu serta efisiensi melalui operasional secara otomatis.“Indonesia merupakan salah satu pasar internasional utama bagi kami," kata Mihir Gupta, CEO & Co-Founder, Teachmint."Secara global, terdapat keterbatasan inovasi yang dialami oleh para guru sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar mengajar secara digital. Teachmint merupakan solusi dari hulu ke hilir bagi seluruh kebutuhan mengajar, mulai dari persiapan kelas selamat dua menit, otomatisasi kehadiran hingga membuat dan menilai ujian dalam hitungan detik. “Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya selama setahun terakhir, telah menerima banyak permintaan untuk solusi via seluler pertama dari para guru dan pemangku kepentingan lainnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.Senada dengan hal tersebut, Ira Mirawati, akademisi dari Universitas Padjajaran juga memberikan dukungannya terhadap peluncuran platform Teachmint yang berfokus dalam menyiapkan metode pengajaran digital untuk masa depan.Bagi para pengajar yang sekolahnya belum memiliki LMS (Learning Management System) dapat menjadi alternatif yang sangat baik. Selain itu, menu-menu yang ada didalamnya sangat lengkap dan mudah dimanfaatkan.” ujar Ira Mirawati, salah satu Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.Dosen yang menjadi salah satu nominator pada ajang TikTok Awards Indonesia 2020 kategori “Best of Learning and Education” ini pun menambahkan bahwa siswa juga mudah untuk menggunakannya dan tampilan warnanya yang cerah dapat memberi semangat selama belajar.Dengan tersedianya fitur live yang dapat langsung diakses guru ini, dapat mempermudah sehingga tidak perlu membuka aplikasi virtual meet lainnya.Demikian juga dengan fitur perekaman, video live yang dapat diubah menjadi video ajar. Bagi guru, dosen, trainer, Teachmint adalah aplikasi yang patut dicoba. Menunya lengkap, namun mudah saat pengoperasiannya.“Pentingnya ponsel sebagai bentuk teknologi yang lebih terjangkau bagi jutaan anak berpotensi mengubah wajah pendidikan. Selama satu tahun terakhir, sebagian besar guru kami telah memperluas ruang kelas mereka ke setidaknya beberapa siswa di luar geografi langsung mereka,” tambah Mihir.Teachmint didirikan pada tahun 2020 oleh Mihir Gupta, Payoj Jain, Divyansh Bordia dan Anshuman Kumar. Mereka adalah alumni IIT Bombay dan IIT Delhi dengan pengalaman eksekutif di OYO, McKinsey, Swiggy dan Roposo.Teachmint telah mengumpulkan USD118 juta hingga saat ini dan didukung oleh investor terkemuka seperti Rocketship.vc, Lightspeed, Learn Capital, Goodwater Capital, Vulcan Capital, Better Capital, CM Ventures, Epiq Capital, dan Titan Capital.