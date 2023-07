Huawei FreeBuds 5 Telah Mulai Dijual di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei Device Indonesia mengumumkan kehadiran generasi terbaru produk True Wireless Stereo (TWS) di lini earphone karyanya, Huawei FreeBuds 5. Earphone ini telah dipasarkan secara eksklusif via online mulai 3 Juli hingga 9 Juli 2023 mendatang.“Dengan menghadirkan HUAWEI FreeBuds 5, kami menawarkan TWS dengan desain yang unik serta kualitas papan atas. Kami berharap produk ini dapat memberikan manfaat luar biasa dan menjadi pilihan TWS bagi masyarakat Indonesia,” ujar Country Head of Huawei Device Indonesia Patrick Ru.Konsumen telah mulai bisa membeli Huawei FreeBuds 5 via Huawei Official Store di Shopee dan Tokopedia dengan harga khusus sebesar Rp1.699.000, lebih rendah dari harga asli sebesar Rp1.999.000, pada periode first sale.Huawei menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyediakan sebanyak 1000 unit FreeBuds 5 selama periode first sale tersebut. Konsumen juga dapat menggunakan Spylater, dan berkesempatan menikmati program cicilan nol persen selama tiga bulan.Sementara itu, Huawei menjelaskan bahwa FreeBuds 5 hadir dengan desain open-fit yang nyaman digunakan di telinga, ramping serta melengkung seperti tetesan air yang menyesuaikan dengan daun telinga.TWS yang dilengkapi dengan pengisi daya berdesain menyerupai kotak perhiasan ini hadir dalam dua pilihan warna cantik, yaitu silver frost dan coral orange. Sebagai informasi, FreeBuds 5 memiliki sertifikasi HWA Hi-Res Wireless Audio, dengan mendukung audio L2HC dan LDAC.Huawei juga membekali TWS ini dengan peningkatan pada Active Noise Cancellation (ANC), termasuk open-fit ANC, dan tiga mikrofon diklaim mampu meningkatkan kemampuan noise cancellations via algoritma rekayasa karya Huawei.Perangkat ini juga didukung fitur AI Call Noise Cancellation, diklaim mampu mengidentifikasi suara manusia secara lebih akurat via algoritma berbasis jaringan saraf, menggunakan simpul atau neuron terhubung Deep Neural Network (DNN).Earphone TWS ini juga dibekali fitur SuperCharge, memungkinkan pemakaian selama dua jam penuh dengan pengisian daya selama lima menit, aktif mendengarkan musik selama nonstop 5 jam, dan siaga hingga 30 jam saat kondisi baterai penuh.Selain itu, perangkat ini juga didukung kemampuan koneksi multi-perangkat dengan berbagai produk Huawei dan merek lain, serta mode gaming, diklaim menjadikan kualitas suara maksimal saat digunakan untuk menikmati konten hiburan.Huawei turut membekali FreeBuds 5 ini dengan kemampuan smart experience, diklaim memungkinkan perangkat mengidentifikasi lagu, smart broadcast, dan terjemahan secara instan. Selain itu, Huawei Device Indonesia juga meluncurkan varian terbaru dari produk smartband karyanya, Band 8 Nylon strap.Huawei Band 8 Nylon ini dipasarkan bia flash sale terbatas seharga Rp559.000, lebih terjangkau dibandingkan dengan harga asli sebesar Rp749.000. Smartband ini tersedia secara eksklusif di HUAWEI Official Store di Shopee.