Spesial Bulan Ramadan, Infinix Gelar Promo Perbaikan, Antar Jemput Unit, hingga Tukar Tambah

Jakarta: Infinix mengumumkan program khusus bulan Ramadan untuk penggemar gadget terutama yang menggunakan hape Infinix. Mereka meluncurkan program purnajual bertajuk Infinix Ramadan Care bermitra dengan Carlcare.“Melengkapi consumer journey pengguna Infinix, kami ingin menghadirkan lebih banyak program berbasis layanan purnajual tahun ini,” ungkap Sergio Ticoalu, Regional Integrated Marketing Manager Infinix Southeast Asia.“Bersamaan dengan Ramadan, momentum ini kami maksimalkan dengan program Infinix Ramadan Care yang menjadi alternatif untuk layanan purnajual yang lebih hemat bagi pengguna Infinix di Indonesia,” tuturnya.Sergio menambahkan, Infinix ingin menyediakan opsi program yang dapat dimanfaatkan pengguna jika tidak ingin mengganti smartphone, namun ingin memaksimalkan produk smartphone Infinix yang dimiliki.“Visi value for money bukan hanya kami terapkan dalam harga, namun juga layanan purnajual yang berbasis kebutuhan pengguna,” katanya. Program Infinix Ramadan Care terdiri dari empat jenis layanan.Pertama adalah Pick Up Service atau layanan antar dan jemput unit hape Infinix yang ingin diperbaiki. Infinix menggandeng jasa Carlcare untuk menyediakan reservasi dan serta perbaikan. Layanan ini bisa diakses lewat aplikasi Carlcare atau menghubungi via WhatsApp.Kedua yaitu Service Day berupa promo perbaikan untuk di tiap akhir pekan. Pengguna yang masa garansi unitnya sudah mau habis bisa memanfaatkan program ini yang akan menyediakan potongan harga.Promo Service Day berlaku di tiap hari Jumat dan Sabtu, potongan yang diberikan cukup besar yaitu 50 persen untuk biaya jasa perbaikan dan suku cadang. Layanan ketiga dari program Infinix Ramadan Care adalah LCD Repair.Layanan tersebut disediakan khusus untuk perbaikan LCD dengan harga khusus bagi pengguna Infinix. Perangkat seri Smart, Hot, Note, dan Zero dapat menggunakan layanan ini dan berlaku hingga akhir bulan April 2023.Layanan keempat adalah Trade In alias tukar tambah. Pengguna Infinix dapat mengunjungi dealer mitra Infinix untuk melakukan pemeriksaan smartphone agar selanjutnya dapat mengikuti program tukar tambah.Program ini berlaku untuk seluruh tipe Infinix di mitra dealer Infinix yang telah mendukung program tukar tambah Infinix.