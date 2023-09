VMware Cloud Modernisasi Solusi Multi-Cloud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: VMware mengumumkan evolusi berikutnya dari VMware Cloud dengan edisi dan kemampuan terbaru yang akan membantu pengguna memodernisasi, mengoptimalkan, dan melindungi organisasi mereka dengan lebih baik."VMware Cloud menetapkan standar baru dalam mendukung pelanggan meningkatkan proses modernisasi, optimalisasi, serta keamanan bisnis secara signifikan," kata Krish Prasad, Senior Vice President and General Manager, Cloud Infrastructure Business Group, VMware.“Kemajuan terbaru dari VMware Cloud kini semakin mendorong modernisasi infrastruktur cloud dan menyediakan model operasi cloud tunggal yang meningkatkan produktivitas developer dan meningkatkan keamanan.”VMware Cloud menggabungkan VMware Cloud Foundation Software dan VMware Cloud Services. Cloud Foundation menggabungkan inovasi-inovasi terbaik dari perangkat lunak cloud publik dan on-premises VMware ke dalam stack terpadu (unified stack) untuk menghadirkan lingkungan yang konsisten di semua cloud on-premises, hyper-scaler, maupun lingkungan cloud mitra.Pelanggan dapat memanfaatkan layanan VMware Cloud untuk menjalankan beban kerja enterprise dalam skala besar secara lebih aman dengan perlindungan data lanjutan, pemulihan bencana berbasis cloud dan ransomware, dan jaringan multi-cloud dan keamanan.Selain itu, dengan fitur layanan developer yang mutakhir, built-in Kubernetes, dan akses yang lebih optimal ke ratusan layanan native cloud dari berbagai hyperscaler terkemuka, solusi ini memberikan pendekatan yang pragmatis untuk modernisasi aplikasi.VMware Cloud tersedia dalam lima edisi (Essentials, Standard, Pro, Advanced, Enterprise) yang membantu pelanggan untuk lebih fleksibel dalam memodernisasi infrastruktur dan manajemen di setiap tahap perjalanan transformasi cloud mereka.Turut diperkenalkan, VMware NSX+ merupakan layanan cloud-managed baru dari NSX untuk lingkungan multi-cloud (sebelumnya dikenal sebagai Project NorthStar) yang meningkatkan kemampuan jaringan inti dan keamanan VMware Cloud.Dengan model operasi cloud tunggal yang menyediakan zero ticket, zero custom security atau perangkat keras penyeimbang beban, dan Zero Trust, VMware NSX+ menormalkan jaringan dan keamanan di seluruh lingkungan VMware Cloud.NSX+ menghadirkan operasi jaringan dan keamanan yang konsisten, pembuatan dan penegakan kebijakan keamanan terpusat, visibilitas jaringan dan aplikasi yang komprehensif, serta pertahanan mendalam dengan deteksi dan respons jaringan (NDR) sebagai layanan (as a Service). Kemampuan NSX+ dihadirkan sebagai SaaS, sehingga menyederhanakan proses instalasi, dan pengelolaan dapat dilakukan secara terpusat dari satu konsol cloud.Dalam kesempatan yang sama, VMware juga memperkenalkan NSX+ virtual private clouds (VPC). NSX+ VPC memampukan isolasi penuh terhadap jaringan, keamanan, dan layanan ke banyak pengguna infrastruktur VMware Cloud bersama yang dikelola oleh antarmuka NSX global tunggal.Tim developer dan tim aplikasi dapat memilih cloud yang optimal sesuai kebutuhan mereka, sambil mendapatkan manfaat dari layanan mandiri dan agilitas NSX+ VPC di seluruh cloud.Tim infrastruktur juga tetap dapat memegang kendali pengawasan, menetapkan guardrail operasional per basis VPC, dan memastikan perubahan yang dibuat dalam lingkungan VPC tidak mempengaruhi penyewa lain. NSX+ VPC juga meningkatkan produktivitas TI, karena tim infrastruktur dapat menggunakan model operasi yang konsisten di seluruh cloud.Banyak organisasi saat ini yang memanfaatkan analitik tingkat lanjut dan beban kerja AI untuk mendapatkan wawasan tentang pelanggan, mengoptimalkan proses, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Beban kerja ini memerlukan kumpulan data besar yang dapat bertambah banyak dengan cepat, sehingga solusi penyimpanan harus mampu meningkatkan kapasitasnya hingga petabyte secara elastis, sekaligus memberikan kinerja dan ketahanan yang tinggi, dan dengan total biaya kepemilikan (TCO) yang rendah.VMware turut mengumumkan Ketersediaan Awal (Early Availability) dari layanan manajemen siklus hidup ESXi baru berbasis cloud di VMware vSphere+. Dengan solusi ini, para admin TI dapat mengelola upgrade secara terpusat di seluruh armada ESXi dalam lingkungan multi-vCenter terdistribusi, mengatasi silo dan menyelesaikan proses tersebut hanya dalam beberapa operasi yang sebelumnya mungkin memerlukan ratusan atau bahkan ribuan operasi, terutama di lingkungan yang lebih besar.Hal ini akan menghasilkan penghematan waktu yang signifikan, dan proses perencanaan serta implementasi upgrade yang lebih sederhana, sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkan versi terbaru dan menikmati manfaat dari kemampuan baru VMware Cloud.Update tambahan untuk vSphere dalam versi yang akan datang juga akan mencakup penggandaan kapasitas GPU per VM untuk mendukung beban kerja AI/ML yang lebih kompleks, memungkinkan penyeimbangan muatan yang lebih cerdas untuk memaksimalkan kinerja dari investasi GPU, dan alat layanan mandiri yang ditingkatkan untuk membuat dan menjalankan aplikasi modern secara merata.