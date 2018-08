Anda Kini Bisa Verifikasi Akun Instagram

Semakin banyak orang yang bisa melakukan verifikasi di Instagram. Akun yang memiliki audiens yang cukup besar bisa meminta Instagram memberikan formulir untuk mendapatkan tanda verifikasi. Mereka tidak lagi hanya bisa berharap Instagram akan memberikan ikon centang verifikasi atau membelinya di pasar gelap.Untuk melakukan verifikasi, Anda cukup masuk ke profil Anda, pergi ke Settings dan pilih "request verification". Setelah itu, Anda akan diminta untuk memberikan nama akun, nama lengkap dan kartu identitas yang legal atau bukti identitas bisnis Anda.Instagram kemudian akan memberitahukan Anda apakah permintaan Anda diterima atau tidak. Sayangnya, Instagram tidak menyebutkan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menerima atau menolak permintaan Anda, menurut laporan The Verge.Selain itu, Instagram juga ingin memperketat keamanan mereka. Sekarang, aplikasi autentikasi pihak ketiga seperti Google Authenticator atau DUO Mobile akan bisa digunakan pada Instagram.Dengan begitu, Anda bisa mengubah pengaturan autentikasi dua faktor Anda sehingga Anda menerima kode verifikasi via aplikasi pihak ketiga dan bukannya SMS.Sementara untuk memberikan informasi pada akun yang memiliki banyak pengikut, Instagram menambahkan fitur About This Account.Instagram dengan jumlah pengikut yang banyak akan menunjukkan informasi seperti kapan mereka mulai membuat kaun Instagram, negara tempat mereka berada, perubahan username yang pernah mereka lakukan dan iklan yang tampil pada akun itu."Komunitas kami telah memberitahukan kami bahwa penting bagi mereka untuk mengerti akun yang dapat menjangkau banyak orang," kata Instagram dalam sebuah blog post.(MMI)