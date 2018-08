Amadeus: Medsos Mudah Bujuk Milenial untuk Pergi Berwisata

Sebanyak 31 persen milenial di Asia Pasifik ingin mendapatkan informasi perjalanan dari email. Namun, di Indonesia, milenial lebih suka mengakses informasi perjalanan di media sosial. Hanya 19 persen milenial yang memilih email sebagai sumber informasi sementara 34 persen memilih media sosial.

"Generasi milenial menarik karena mereka tumbuh dengan internet dan teknologi. Mereka terbuka untuk mencoba pengalaman baru. Penyedia perjalanan harus mengadopsi teknologi, strategi dan cara pikir baru jika ingin bisa menangkap pangsa pasar milenial," kata Andy Yeow, General Manger Amadeus Indonesia

Di Indonesia, 42 persen milenial paling tertarik dengan rekomendasi perjalanan untuk menghemat biaya, 35 persen mengatakan perjalanan yang lebih nyaman adalah rekomendasi terbaik dan 30 persen lain mengatakan mereka mengutamakan pengalaman baru.

Saat ini, lebih dari 45 persen populasi Asia Pasifik merupakan generasi milenial. Sementara diperkirakan, pada 2020, lebih dari 60 persen milenial dunia akan ada di Asia Pasifik.Inilah yang mendorong Amadeus untuk merilis Journe of Me Insights: What Asia Pacific Millenial Travelers Want. Survei itu memiliki 6.870 responden dengan 45 persen di antaranya merupakan milenial.Milenial lebih aktif menggunakan teknologi baru. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 42 persen milenial menggunakan aplikasi ride-sharing ketika berpergian sementara 35 persen mengatakan mereka menggunakan layanan sharing economy.Menariknya, keluarga dan teman merupakan pihak yang memberikan pengaruh paling besar terkait destinasi pilihan generasi milenial Indonesia.Selain itu, mereka juga memerhatikan situs pemesanan online dan media sosial. Influencer justru memiliki pengaruh yang paling kecil, lebih kecil dari brosur dan petunjuk perjalanan."Meskipun milenial mungkin masih mengacu pada influencer untuk tren, ide dan inspirasi, saya percaya mereka juga menjadi semakin pintar dalam bagaimana mereka mengevaluasi influencer," kata Yeow.(MMI)