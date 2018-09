Path Undur Diri dari Ranah Jejaring Sosial

Path Tutup.

Dulu gua sempet ninggalin Twitter ke Path, merasa mendapatkan banyak love tapi fana.

Penghuninya saling memberikan love tapi ngomongin di belakang, pantesan weh tutup.

Bye Path! — IG: @radenrauf (@radenrauf) September 15, 2018

LAH PATH BUBARAN? Serius, kaget. — Ira Moersid (@irafm) September 14, 2018

Wah akhirnya. Nyerah juga.



*toel Bakrie* — ϖíδ????? (@widwicky) September 14, 2018

: Path mengumumkan penutupan layanan jejaring sosialnya, melalui unggahan bertajuk The Last Goodbye di aplikasi yang sempat menjadi salah satu media sosial wajib dimiliki oleh masyarakat, termasuk di Indonesia.Pada unggahan tersebut, Path turut menyampaikan penyesalannya karena harus menghentikan layanan tersebut, dan meminta pengguna mengunjungi situs yang ditautkannya untuk menjalani proses pengembalian data ataupun dana.Informasi terkait unggahan penyampaian selamat tinggal yang diiringi dengan karakter khas Path tersebut pertama kali diketahui dari akun Twitter @wowadit. Unggahan akun di Twitter ini sontak menyulut respon beragam dari pengguna Path sekaligus Twitter.Sejumlah pengguna Twitter menyampaikan memori yang sempat dibagikannya di jejaring sosial tersebut, namun tidak jarang pula yang menyatakan keterkejutannya dan masih mempertanyakan kebenaran informasi ini secara langsung ke akun Twitter resmi Path, meski belum mendapatkan balasan.Bahkan pada salah satu respons tersebut, salah seorang pengguna Twitter seolah mencolek dengan menyebut nama Bakrie. Sebagai informasi, Bakrie Global Group sebagai investor pendanaan Seri C asal Indonesia, pada Januari 2014.Selain informasi tersebut, masih belum dapat dipastikan pengumuman tersebut menjadi penanda Path ditutup secara utuh, atau hanya sementara waktu sebagai bagian dari proses pergantian ke tampilan dan wajah baru.(MMI)