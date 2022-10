Samsung dan TikTok Buat Alat Kolaborasi Music StemDrop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung dan TikTok berkolaborasi mengumumkan StemDrop, format baru untuk perekaman dan perpaduan musik di TikTok. Simon Cowell merupakan direktur kreatif di balik upaya ini, dan Syco Entertainment dan Universal Music Group juga mendukung upaya ini.Mengutip GSM Arena, Stems merupakan blok bangunan dari lagu dam musik yang dijabarkan menjadi elemen seperti vokal, drum dan bass, dan TikTok merupakan menambahkan StemDrop Mixer untuk membantu pengguna untuk memadukan dan menghasilkan lagu sesuai keinginan.Fitur StepDrop baru TikTok ini akan menggarisbawahi peningkatan lagu yang dibuat oleh pengguna per pekan dalam upaya untuk membantu musisi baru untuk menjangkau pendengar secara lebih luas.Seniman musik Max Martin, Seven Kotecha dan Ali Payami telah berkolaborasi dalam lagu baru yang akan dibagikan secara eksklusif on TikTok as StemDrop. Setelah lagu ini tersedia, pengguna akan akan memadukan atau mix dan mengunggah lagu versi mereka. TikTok StemDrop akan siap untuk diluncurkan pada tanggal 26 Oktober mendatang.Sebelumnya, TikTok mengumumkan pengguliran fitur yang memungkinkan pengguna untuk memberikan tanggapan tidak suka pada komentar. Tombol ini akan tersedia di sebelah ikon untuk menyukai komentar di bawah video dengan ikon jempol ke arah bawah yang bisa diklik.Fitur yang pertama kali diumumkan tengah diuji pada bulan April lalu ini, kini tersedia untuk pengguna secara global, seperti yang disampaikan oleh TikTok. Pengguna dapat membatalkan tanggapan tidak suka merek dengan kembali mengklik tombol yang sama.Sementara itu, TikTok resmi mengumumkan aplikasi terbarunya di Indonesia, bertajuk TikTok Now. TikTok menyebut aplikasi ini dihadirkan sebagai cara baru untuk menghibur sekaligus menghubungkan sesama komunitas di TikTok.Dalam TikTok Now, pengguna juga akan menerima permintaan harian untuk merekam video berdurasi 10 detik atau permintaan mengunggah foto. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan kamera depan dan kamera belakang dari perangkat yang digunakan.