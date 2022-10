Samsung Sulap Ponsel Biasa jadi Galaxy Foldable

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Samsung mengumumkan platform baru bertajuk Try Galaxy, memungkinkan pengguna smartphone selain perangkat karyanya untuk mencoba menjajal pengalaman menggunakan ponsel cerdas Galaxy.“Try Galaxy jadi platform pengenalan perangkat Galaxy yang sempurna bagi pengguna non-Samsung yang selama ini masih ragu-ragu untuk mencoba dan berpikir bahwa Samsung UI sulit digunakan,” ujar Head of Product Marketing Samsung Mobile Experience Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar.Dengan Try Galaxy, Samsung memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengubah tampilan smartphone non-Samsung dengan One UI terbaru dan mengeksplorasi berbagai fitur dari ekosistem Galaxy secara mulus layaknya benar-benar menggunakan perangkat Galaxy.Samsung mengklaim bahwa Try Galaxy juga memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman menggunakan smartphone layar lipat terbarunya, yaitu Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G, meski pengguna menggunakan ponsel cerdas non-lipat.Untuk mencoba platform ini, pengguna perlu mengakses situs trygalaxy.com di smartphone, lalu unduh aplikasi Try Galaxy dengan mengikuti arahan yang ada di situs. Kemudian, ketuk ikon aplikasi Try Galaxy yang muncul di Homescreen.Setelahnya, smartphone non-Samsung akan secara otomatis menjalankan simulasi One UI terbaru. Saat smartphone non-Samsung menjalankan Try Galaxy, pengguna akan disuguhkan experience widget yang muncul di bagian home screen, meliputi foldable experience dari Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G.Kemudian, pengguna akan disuguhi dengan video tutorial interaktif untuk menikmati pengalaman menggunakan kedua perangkat lipat tersebut, salah satunya mencoba fungsionalitas Flex Mode, fitur ikonik dan unggul dari Galaxy Z Series.Saat memilih experience Galaxy Z Fold4 5G, pengguna dapat mencoba pengalaman multitasking menggunakan fitur Multi-Windows terbarukan hingga menulis menggunakan S Pen Fold Edition terbaru.Sedangkan saat memilih experience Galaxy Z Flip4 5G, Samsung menjanjikan pengguna dapat merasakan kemudahan membuat konten, memungkinkan pengguna untuk memotret dan merekam video dengan berbagai cara, baik dengan Cover Screen maupun secara hands-free dengan Flex Cam.Selain itu, dengan Try Galaxy, pengguna smartphone non-Samsung dapat merasakan langsung pengalaman soal kamera smartphone Galaxy, khususnya Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G. Pengguna bisa mencoba dengan mengklik ikon kamera pada tampilan Galaxy di smartphone, dan menikmati pengalaman menggunakan FlexCam pada Galaxy Z Flip4 5G.Samsung juga menyebut bahwa Try Galaxy menghadirkan interface aplikasi kamera dari perangkat Galaxy secara utuh sehingga pengguna dapat mengeksplorasi berbagai fitur seperti Night Mode, Portrait Mode, dan Super Steady, serta fitur penunjang kreasi konten dari Samsung, yaitu Object Eraser dan Photo Remaster, secara langsung.Try Galaxy juga menawarkan fitur terkait dengan ekosistem Samsung, seperti fitur Quick Share, memungkinkan pengguna mengirimkan foto, video dan file sekaligus ke sesama perangkat Galaxy secara instan.Platform ini juga akan memungkinkan pengguna smartphone non-Samsung untuk mencoba aplikasi Samsung Health, mengkostumisasi perangkat via Galaxy Theme, serta mentransfer data dengan mudah saat ingin berganti perangkat via Smart Switch.Try Galaxy juga memungkinkan pengguna untuk berkenalan dengan wearable Galaxy terbaru, yaitu Galaxy Watch5 Series dan Galaxy Buds2 Series.