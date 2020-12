Alpha JWC Venture: Ini 3 Sektor Startup yang Ramai Investasi di 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di sebuah sesi diskusi dengan perusahaa modal venture bernama Alpha JWC Ventures, sang pendiri perusahaan membagikan pandangannya mengenai sektor startup yang akan menarik minat banyak investor di tahun 2021.Founder and General Partner Alpha JWC Ventures, Jefrey Joe menyebutkan ada tiga sektor startup bakal dilirik investor tahun depan. Menariknya tiga sektor ini tidak sepenuhnya baru. Ketiganya adalah e-commerce atau jual beli online, fintech, dan edutech."Kondisi pandemi saat ini memang menantang tapi bisa dilihat ekonomi digital sedang naik, justru ini jadi waktu untuk berinvestasi," ujar Joe. Menurutnya kondisi ekonomi digital saat ini memang dampak baik dari Covid-19.Pandangan ini dibuktikan Joe lewat langkah investasi yang dilakukan Alpha JWC Venture di sepanjang tahun 2020. Pihaknya menyalurkan investasi ke sejumlah startup seperti GudangAda, Co Learn, Bobobox, PasarPolis, Hangry, Rata, Saturdays, Storie, Mangkokku, dan Ajaib.Meskipun begitu sejumlah startup yang disebutkan tadi ada yang dari sektor food and beverage serta masih termasuk tahap awal. Hal ini dianggap sebagai bukti keberanian dan pertibangan yang matang dari Alpha JWC Ventures."Yang terpenting, fundamental startup itu baik, punya market secara digital, dan wajib memiliki kapasitas untuk scale up secara digital. Ekonomi digital di sini punya potensi untuk ikut menumbuhkan banyak sektor usaha," jelas JoeyMangkokku sendiri diketahui merupakan startup miliki kedua putra Presiden RI Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Startup ini mendapatkan suntikan dana senilai USD2 juta atau kisaran Rp28,3 miliar.Menurut Co-founder and General Partner Alpha JWC Ventures, Chandra Tjan fintech di Indonesia masih sangat menarik. Dia mencontohkan startup Ajaib yang menyediakan akses ke instrumen investasi aman seperti saham dan reksa dana secara online mulai dari jumlah yang tidak besar."Jadi 2021 nanti kita masih sangat agresif untuk investor, kita masih akan sangat aktif. Fintech salah satunya. Bisa dilihat tahun ini saja, di tengah pandemi, kita masih invest ke 10 company," ungkap Chandra.Tentu saja startup di sektor fintech akan terus bertambah. Partner & Investmen Alpha JWC Ventures, Eko Kurniadi membagikan beberapa poin yang harus dimiliki startup fintech agar dilirik investor.Sebuah startup fintech yang menarik menurut Eko harus bisa menyentuh pasar yang luas, berinovasi dalam menyediakan gaya layanan yang tidak konvensional, dan berkesempatan untuk terus mengembangkana akses."Middle income di Indonesia ini sangat besar tapi financial rate product itu masih di bawah rata-rata. Padahal mereka sedang butuh yang namanya memutar aset, investasi. Jadi fintech harus bisa jamin aksesibilitas buat nasabahnya harus bisa terus improve," jelas Eko.(MMI)