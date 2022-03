Infinix Zero 5G Segara Meluncur di Indonesia?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Infinix kabarnya akan merilis smartphone 5G pertamanya di Indonesia, Zero 5G. Smartphone tersebut sebelumnya sudah meluncur di beberapa negara, seperti India dan Nigeria.Berdasarkan bocoran informasi dari berbagai sumber, Infinix Zero 5G akan mengadopsi chipset Dimensity 900, teknologi 33W Quick Charge, kamera 48MP, layar refresh rate 120Hz, dan dukungan jaringan 5G.Jika mengacu pada spesifikasinya, Infinix Zero 5G punya peningkatan pesat dari seri Zero sebelumnya. Zero X Series sebelumnya ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G95, RAM 8GB, penyimpanan internal 128GB, baterai 4.500-5.000 mAh, dan tiga kamera belakang.Teknologi 5G memang telah menjadi tren selama dua tahun terakhir dan semua perangkat yang memanfaatkannya memiliki harga yang cukup mahal untuk konsumen di pasar negara berkembang.Dengan pertumbuhan pesat infrastruktur 5G yang akan terus berlanjut, Infinix tampaknya berencana untuk mengisi celah ini dengan perangkat berteknologi 5G dengan harga terjangkau.Belum ada informasi pasti mengenai tanggal peluncuran, tetapi kemungkinan besar Infinix Zero 5G akan hadir dalam waktu dekat.