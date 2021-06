Huawei Gelar Kompetisi Developer Asia Pasifik, Hadiah Rp2,8 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei Mobile Services (HMS) menggelar kompetisi inovasi aplikasi tahunan berskala global bertajuk AppsUp 2021. Kompetisi ini menyasar masyarakat di wilayah Asia Pasifik, dengan pendaftaran dibuka hingga tanggal 20 Agustus 2021 mendatang."Di Huawei, kami ingin membangun masyarakat digital yang sangat inklusif dan menyediakan akses teknologi bagi semua pihak. Lewat platform, perangkat pengembangan aplikasi, dan sumber daya teknologi Huawei yang mudah diakses, kami membantu kalangan pengembang dari segala jenjang,” ujar APAC Huawei Consumer Cloud Service Shane Shan, Director.Ajang kompetisi ini dihadirkan Huawei untuk menjadi medium bagi peserta dalam mengasah keahlian dan bakat mereka, serta memberikan peluang bagi mereka dalam memperebutkan hadiah total sebesar USD200.000 (Rp2,8 miliar).Selain itu, kompetisi ini juga ditujukan Huawei untuk menginspirasi dan membantu pengembang aplikasi dalam menggunakan dan mengintegrasikan HMS Core Kit ke dalam pembuatan aplikasi inovatif mereka.Sebagai informasi, AppsUp 2021 akan dihelat di lima wilayah yaitu Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Tiongkok Daratan, Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, kompetisi ini akan memberikan penghargaan di 10 kategori.Kesepuluh kategori tersebut termasuk Best App, Best Game, Best Social Impact Award, Honorable App Award, dan Most Popular App Award, serta sejumlah kategori baru seperti AppGallery Rising Star Award, Best Fintech Innovation Award, Best HMS Core Innovation Award, Excellent Student Award, dan Tech Women's Award.Huawei menyebut bahwa tim juri akan memilih sebanyak 20 aplikasi terbaik yang dinilai berdasarkan valuasi sosial, valuasi bisnis, pengalaman pengguna dan inovasi. Ajang yang dihelat ini juga akan disaksikan oleh Huawei Senior Vice President and Member of the Board Catherine Chen dan sejumlah tamu undangan lain.(MMI)