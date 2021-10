Realme Umumkan Tanggal Peluncuran realme GT Neo2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: realme bersiap meluncurkan empat perangkat baru untuk pasar Indonesia, meliputi produk smartphone dan AIoT, dalam acara bertema Neo Born Disruptor. realme mengumumkan bahwa acara ini akan diselenggarakan pada ajang 3 November 2021 mendatang.Pada ajang tersebut, realme akan menghadirkan smartphone AIoT, termasuk realme narzon 50i dan realme Band 2. Kedua produk ini dipersiapkan realme untuk menyambut perayaan Harbolnas 11.11.“Kami ingin menginspirasi anak muda, khususnya realme fans di era new normal ini dengan perangkat trendsetter. Dari nol menjadi satu, dari tidak ada menjadi segalanya, semuanya ada di Neo, realme GT Neo2,” ujar Marketing Director realme Indonesia Palson Yi.realme menjelaskan bahwa realme GT Neo2 mengusung desain dan varian warna stylish bertajuk NEO Green dan NEO Blue. Warna tersebut disebut realme terinspirasi dari alam dan dirancang oleh studio desain smartphone realme Design Studio.realme GT Neo2 akan didukung chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7nm, dan sistem pendingin stainless steel Vapour Cooling Plus, diklaim mampu meredam hawa panas yang dihasilkan ponsel saat digunakan.Sebagai informasi, stainless steel pada Vapour Cooling Plus menggunakan plat berukuran 4129mm persegi, dengan struktur pendingin delapan lapis yang memiliki Diamond Thermal Gel pada GPU-nya.VC Stainless Steel realme ini diklaim mampu menjadi pembuangan panas terkuat dan mampu menghasilkan frame rate paling stabil di kelas flagship. Selain itu, realme GT Neo2 juga disebut akan mengusung layar dengan refresh rate 120Hz E4 Super AMOLED.Smartphone ini juga didukung teknologi pengisian daya cepat 65W SuperDart Charge, diklaim mampu mengisi ulang ponsel dari kondisi kosong hingga 100 persen dalam waktu 36 menit. realme juga akan memboyong penerus varian narzo, yaitu realme narzo 50a dan realme narzi 50i The Mighty Performance Inside, serta realme Band 2 dalam ajang tersebut.Kedua model baru pada varian realme narzo ini diklaim mampu menyuguhkan performa terbaik dan merupakan smartphone gaming kelas menengah. realme Band 2 mengusung slogan Big on Fitness and More, dan ditujukan sebagai personal trainer di pergelangan tangan pengguna.Sementara itu, menyambut kehadiran realme narzo 50 series Indonesia, realme kembali mengadakan Fight for narzo: #PowerUpTheGame Season 3. Turnamen ini akan berlangsung pada tanggal 2 November hingga 6 November 2021.Turnamen season 3 ini hadir dengan total hadiah senilai Rp10 juta, smartphone realme narzo 50a dan realme 50i, puluhan AIoT, eksklusif jersey dan kesempatan untuk menjadi narzo Gaming Ambassador.Peserta akan membentuk narzo Gaming Community (nGC) dan menajdi bagian dari keluarga realme untuk turnamen #PowerUpTheGame. Pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 31 Oktober 2021, dan turnamen akan disiarkan secara langsung di saluran YouTube resmi realme Indonesia pada tanggal 6 November 2021.