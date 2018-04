Speaker Cerdas Spotify akan Meluncur Bulan ini?

: Spotify tengah mengembangkan perangkat speaker cerdas sejak dua bulan lalu. Sementara itu bulan lalu, sebuah video yang beredar menampilkan Spotify menguji fitur pencarian via perintah suara karya perusahaannya.Informasi dari video ini mengindikasikan bahwa Spotify menciptakan asisten digitalnya untuk speaker cerdas tersebut, dan bukan menggunakan bantuan dari Alexa atau Google Assistant.Speaker Spotify ini akan hadir sebagai pesaing Amazon Echo, Google Home, Apple Home Pod dan lainnya.Spotify juga telah mengirimkan undangan untuk acara yang akan dihelat pada 24 April mendatang di New York. Dalam acara tersebut, Spotify tidak hanya mengumumkan speaker cerdas, juga dikabarkan akan memperkenalkan speaker dalam mobil.Tujuan dari kedua produk ini disebut untuk mendorong pendapatan Spotify menjadi lebih tinggi. Speaker cerdas ini akan menyiarkan musik dan memandu pengguna ke layanan premium Spotify yang ditawarkan seharga USD9,99 (Rp136.849) per bulan.Speaker dalam mobil Spotify dikabarkan akan dipasarkan biaya berlangganan seharga USD12,99 (Rp177.945) per bulan, termasuk dengan peralatan dan layanan streaming. Namun, speaker ini disebut mengharuskan pengguna berlangganan selama satu tahun.Spotify baru-baru ini menjadi perusahaan publik, artinya untuk menarik perhatian investor, perusahaan ini harus menampilkan pertumbuhan pendapatan. Menambahkan produk hardware untuk mendorong pertambahan pelanggan baru dinilai menjadi strategi yang baik.Sebelumnya, co-founder sekaligus CEO layanan streaming Spotify Daniel Ek telah meyakinkan Taylor Swift untuk kembali merilis karya lagunya melalui Spotify. Ek membujuk Swift dengan menyambangi tempat kelahiran Swift di Nashville, dan menjelaskan model kerja Spotify dan alasan di balik pentingnya layanan streaming.Sementara itu, Spotify menyatakan telah menemukan akun premium palsu sebanyak dua juta akun. Angka ini sangat besar dan mengancam jumlah pendapatan perusahaan Spotify yang selama ini sebetulnya belum menghasilkan keuntungan yang berarti.(MMI)