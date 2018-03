FCC akan Larang Operator AS Gunakan Perangkat Huawei?

Komisi Komunikasi Federal (FCC) mempertimbangkan untuk membuat regulasi yang mencegah operator telekomunikasi mobile yang membangun jaringan di kawasan pedesaan mendapatkan subsidi jika mereka menggunakan perangkat dari manufaktur Tiongkok seperti Huawei dan ZTE.Kemungkinan, regulasi ini akan diajukan pada hari Senin paling cepat. Namun, tidak tertutup kemungkinan, regulasi ini akan ditunda atau justru dibatalkan. Jika FCC mengesahkan peraturan ini, maka hal ini akan mempersulit Huawei untuk mengembangkan bisnisnya di Amerika Serikat.Menurut laporan The Verge, rancangan regulasi FCC akan mencegah operator untuk menggunakan Universal Service Fund untuk membeli perangkat telekomunikasi dari Huawei dan ZTE.Universal Service Fund adalah program pemerintah untuk menyubsidi perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi di kawasan pedesaan yang biasanya tidak diperhatikan oleh perusahaan operator besar.Saat ini, pangsa pasar Huawei di hardware jaringan tidak lebih dari satu persen, menurut analis yang menjadi narasumber Journal.Meskipun begitu, pemerintah AS tampaknya ingin memastikan Huawei tidak bisa mengembangkan bisnisnya di AS, terutama karena sekarang para operator sibuk untuk meluncurkan layanan internet 5G.Kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok akan melakukan serangan siber atau memata-matai warga AS melalui perangkat Huawei telah membuat operator AT&T dan Verizon membatalkan perjanjian mereka dengan Huawei untuk menjual Mate 10 Pro.Belum lama ini, Best Buy juga telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menjual ponsel Huawei.(MMI)