Berita Teknologi Terpopuler, Harga Spektrum hingga Indonesia Smart Solutions Summit 2023

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 9 November 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Dengan kemunculan lelang spektrum frekuensi terbaru yang akan segera dilakukan di Indonesia, laporan terbaru dari asosiasi industri seluler global, GSMA, mengungkapkan bahwa rencana Pemerintah Indonesia untuk mendorong transformasi digital bisa terhambat, kecuali dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan harga spektrum seluler 5G.Analisis GSMA tersebut memperkirakan, dalam skenario paling buruk, sekitar sepertiga dari manfaat sosioekonomi 5G, atau sekitar Rp216 triliun, bisa hilang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024-2030 jika harga pita spektrum baru masih mengikuti harga lama.Baca “Harga Spektrum Masih yang Lama, Indonesia Bisa Rugi Hingga Rp216 Triliun” di sini Memasuki satu tahun perjalanannya, inisiatif Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengembangkan ekosistem digital untuk UMKM lewat Indosat Digital Ecosystem (IDE) by Indosat Business terus bergulir.IDE by Indosat Business secara konsisten mengembangkan fitur-fitur praktis mulai dari angsuran hingga menambah modul serta materi pembelajaran yang bisa dinikmati bagi para penggunanya.Baca “IDE by Indosat Business Optimalkan Platform Digital” di sini Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) menggelar Indonesia Smart Solutions Summit (ISSS) 2023 bersama Kementerian Kominfo sebagai perayaan lima tahun perjalanan kolaborasi kedua pihak bersama para pemangku ekosistem Internet of Things (IoT).Acara di tahun ini mengusung tema “Unleashing the Power of Digital Transformation” yang berisi rangkaian kegiatan pameran, peluncuran Indonesia Smart Solutions Catalogue 2023, pemberian apresiasi, focus group discussion, diskusi panel, dan showoff dari pemenang 2019-2022.Baca “Indonesia Smart Solutions Summit 2023 Perkuat Pengembangan IoT Tanah Air” di sini