Microsoft Bawa Game Xbox ke Nvidia GeForce NOW

Jakarta: Dua perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Microsoft dan Nvidia sudah sepakat untuk menjalin kerja sama selama 10 tahun. Kesepakatan tersebut membuat game yang ada pada Xbox dan PC akan segera tersedia di Nvidia Geforce Now.Nvidia GeForce Now sendiri merupakan Cloud Gaming Service yang memberikan kesempatan para pemain untuk bisa bermain game yang memiliki spesifikasi yang tinggi tanpa harus melakukan download. Pemain hanya perlu melakukan langganan pada situs resmi Nvidia GeForce Now untuk mengaktifkan langganan tersebut.Cloud gaming service tersebut mempunyai lebih dari 25 juta anggota dari 100 negara yang berbeda. Adanya kesepakatan antara keduanya membuat para pemain bisa melakukan streaming untuk game-game Xbox atau PC via GeForce Now ke PC, macOS, Chromebook, smartphone dan perangkat lainnya.Selain itu, game yang dibuat oleh Activision Blizzard akan segera masuk ke GeForce Now setelah Microsoft berhasil untuk mengakuisisi Activision Blizzard, pemilik game ternama seperti Call of Duty.Kesepakatan yang telah dilakukan oleh Microsoft dan Nvidia itu sendiri sudah dikonfirmasi langsung oleh Phil Spencer sebagai CEO Microsoft Gaming. Ia mengatakan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh Microsoft dan NVIDIA akan memberikan para pemain pilihan lebih banyak cara untuk bermain game.Microsoft bersama Nvidia akan segera melakukan integrasi terkait game Xbox PC yang dalam waktu dekat ini untuk dialirkan ke GeForce Now. Sehingga, para pemain segera bisa bermain game Call of Duty atau semua game yang dikembangkan oleh Activision Blizzard melalui Nvidia GeForce Now.Konfirmasi terkait kerja sama tersebut sudah dilakukan pada Microsoft press conference yang diadakan di Brussels, Belgia. Selain itu, Microsoft juga mengumumkan kontrak 10 tahun dengan Nintendo agar Call of Duty bisa dimainkan di Nintendo Switch.