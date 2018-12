Aplikasi Alexa Palsu Kelabui Apple dan Pengguna iPhone

: Apple dilaporkan telah dikelabui oleh aplikasi palsu bernama Setup for Amazon Alexa, yang seharusnya berfungsi untuk membantu pengguna melakukan pengaturan asisten virtual Amazon, Alexa, pada speaker cerdas mereka.Situs 9to5Mac menyebut, saat pertama kali dibuka, aplikasi meminta alamat IP pengguna, nomor seri speaker, dan nama perangkat. Daftar di App Store menyebut bahwa aplikasi mengajari pengguna cara menentukan pengaturan Alexa dengan tepat dan memberikan perintah dasar.Mengingat ada banyak orang yang menerima speaker cerdas yang didukung Alexa sebagai hadiah selama musim liburan, aplikasi ini masuk ke jajaran aplikasi populer, menduduki peringkat keenam di kategori Utilities di App Store.Aplikasi ini juga menduduki peringkat ke-60 pada daftar aplikasi dengan jumlah pemasangan terbanyak di App Store. Kemungkinan, ini terjadi karena orang yang baru saja mendapatkan speaker cerdas Echo sebagai hadiah langsung mencari Setup Amazon Alexa di App Store, yang merupakan nama aplikasi tersebut.Aplikasi palsu ini mendorong pengguna untuk terus menggunakannya dalam kurun waktu cukup lama sehingga ia dapat menyajikan iklan dan mendapatkan penghasilan. Perusahaan yang mengembangkan aplikasi Alexa palsu ini bernama One World Software.Perusahaan ini juga mengembangkan dua aplikasi lain untuk pengguna perangkat iOS. Salah satu aplikasi itu bernama Marketplace - Buy/Sell. Sementara aplikasi kedua adalah aplikasi berbayar sebesar USD0,99 (Rp14.395), berjudul Any Font for Instagram.Namun, ketiga aplikasi tersebut dilaporkan telah dihapus oleh Apple pada tanggal 27 Desember lalu. Pengguna perangkat iOS yang telah memasang ketiga aplikasi ini disarankan untuk menghapusnya dari perangkat.Selain itu, pengguna speaker cerdas Alexa baru harus menginstal aplikasi Alexa resmi untuk perangkat iOS dan Android, untuk menentukan pengaturan asisten virtual mereka.(ELL)