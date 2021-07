Berita Teknologi Terpopuler, dari Company of Heroes 3 hingga Cara Download dan Main Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 15 Juli 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Gamer di genre game real-time strategy atau RTS pasti menyambut gembira kembalinya seri terbaru dari franchise Company of Heroes. Relic Entertainment sebagai developer baru saja mengumumkan kehadiran seri ketiga game tersebut setelah vakum sejak tahun 2013.Game Company of Heroes 3 diumumkan Relic bersama dengan gameplay trailer resmi yang sudah beredar di internet. Di video tersebut disajikan campaign pertama berbasis pre-alpha footage yang menampilkan efek destruktif pada arena permainan.Baca “Company of Heroes 3 Diumumkan, Ramainkan Genre RTS” selengkapnya di sini Kemarin studio Relic Entertainment resmi mengumumkan rencana merilis seri game terbaru mereka yaitu Company of Heroes 3 yang bakal hadir tahun depan. Mereka juga merilis video trailer gameplay versi pre-alpha dari game tersebut untuk memanjakan penggemarnya.Franchise game Company of Heroes mengusung genre real-time strategy (RTS) yang berfokus pada taktik menyerang dan bertahan mirip Total War. Jadi akan terasa sangat berbeda dibandingkan game RTS seperti Age of Empires dan sejenisnya.Baca “Begini Cara Download dan Main Gratis Company of Heroes 3” selengkapnya di sini Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Rabu, 14 Juli 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Baca “Berita Teknologi Terpopuler, dari Sensor Gambar Mobil Pertama Samsung hingga Telkomsel Maxstream” selengkapnya di sini (MMI)