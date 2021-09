Melestarikan Kekayaan Kuliner Indonesia di Google Arts & Culture

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menyambut Hari Pariwisata Sedunia, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Indonesia Gastronomy Network, Google Arts & Culture meluncurkan “Spice Up The World".Ini adalah sebuah halaman yang menampilkan lebih dari 45 kisah digital yang dikuratori oleh para ahli, juga merayakan dan menyoroti keragaman tradisi dan budaya di baliknya gastronomi Indonesia.Rempah-rempah dari nusantara telah membumbui selera dunia selama lebih dari lima ratus tahun. Ini memicu pelayaran, pertukaran budaya, kemajuan teknologi, juga evolusi ratusan minuman dan makanan yang kita nikmati hari ini.Keanekaragaman rempah-rempah dan cara budaya lokal memadukan rempah-rempah itulah yang membuat identitas gastronomi Indonesia spesial. Halaman “Spice Up The World” diklaim menampilkan tradisi, perdagangan dan sejarah, keragaman racikan rempah-rempah dari puluhan daerah, juga potret petani, pasar tradisional dan ilustrasi budaya jajanan kaki lima karya ilustrator lokal, Nugraha Pratama.“Alam, sejarah, dan budaya semuanya membentuk budaya kuliner Indonesia. Keragaman geografis dan budaya yang sangat besar di seluruh nusantara, telah berkontribusi pada masakan Indonesia yang kaya akan variasi dan rasa," kata Vita Datau, Founder Indonesia Gastronomy Network."Kami berharap inisiatif “Spice Up the World” di Google Arts & Culture dapat membantu mempromosikan budaya kuliner Indonesia kepada dunia, membantunya bersaing secara global, dan yang terpenting, mewujudkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari Bhinneka Tunggal Ika.”Ryan Rahardjo, Kepala Hubungan Publik Asia Tenggara di Google juga menambahkan bahwa, inisiatif “Indonesia, Spice up the world” merupakan salah satu dari serangkaian upaya Google dalam membantu sektor pariwisata Indonesia pulih dari pandemi Covid-19.Kami percaya bahwa teknologi digital dapat memberikan peluang bagi industri kuliner Indonesia untuk terus berkembang ke seluruh dunia. Inisiatif ini adalah salah satu aksi nyata kolaborasi bersama dalam mempromosikan kekayaan rempah dan kuliner Indonesia secara global.”“Saya berharap upaya kami akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia yang ingin membangun kembali sektor pariwisata selama masa sulit ini. Saya pribadi merasa optimistis tentang masa depan Indonesia dan tergugah oleh energi dan usaha masyarakat Indonesia,” ujar Randy Jusuf, Managing Director Google Indonesia saat membuka livestream peluncuran inisiatif ini.Pada kesempatan yang sama, Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa industri kuliner merupakan salah satu lokomotif kebangkitan industri kreatif Indonesia.Beliau juga optimistis akan daya saing kuliner Indonesia baik di pasar lokal regional maupun pasar dunia, yang terus di dukung dengan inovasi dan teknologi digital.“Saya berharap semua pihak dapat terus bersinergi dan bersama - sama saling mendukung demi memajukan sektor PAREKRAF Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya mendukung terbukanya lapangan kerja seluasnya, menggerakkan perekonomian dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutup Sandiaga.