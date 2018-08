Demi Intel, Microsoft Pasang Prosesor Pentium di Surface Go?

Microsoft meluncurkan Surface Go bulan ini dengan Intel Pentium Gold sebagai prosesor.Penggunaan prosesor itu menjadi salah satu hal yang dibicarakan tentang Surface dengan ukuran 10 inci tersebut. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Microsoft tidak menggunakan prosesor Snapdragon buatan Qualcomm.Paul Thurrott melaporkan bahwa pada awalnya, Microsoft ingin menggunakan prosesor berbasis ARM untuk Surface Go.Namun, Intel melakukan intervensi. Perusahaan pembuat chip itu dikabarkan "memberikan petisi pada Microsoft" untuk menggunakan prosesor Pentium Gold dan bukannya prosesor berbasis ARM.Masih belum jelas mengapa Microsoft tidak menggunakan prosesor ARM untuk Surface Go, tapi menurut The Verge, prosesor terbaru dari Qualcomm masih belum bisa memberikan performa dan kompatibiltas layaknya laptop dengan prosesor buatan Intel.Microsoft masih berusaha meningkatkan performa dari prosesor Qualcomm, walau Intel mengancam akan menuntut Qualcomm jika mereka berusaha meniru arsitektur x86 milik Intel.Sekarang, Microsoft mulai serius membuat komputer berbasis Windows dengan prosesor ARM. Laptop dengan Qualcomm Snapdragon 850 akan dirilis pada akhir tahun ini, sementara laptop dengan chip yang lebih bertenaga akan dirilis pada awal tahun depan.ARM juga membahas peta jalan mereka dalam dua tahun ke depan terkait desain prosesor mereka. Tahun ini, mereka telah memamerkan CPU Cortex A-76. ARM mengklaim bahwa CPU itu akan memberikan performa sekelas laptop meski hanya memerlukan daya layaknya smartphone.(MMI)