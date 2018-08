Text Annotations Hadir ke Office Lens Android dan iOS?

: Microsoft Office Lens baru saja menerima update kecil namun penting, akan memungkinkan pengguna menambahkan teks pada foto mereka. Office Lens memungkinkan pengguna aplikasi versi Android dan iOS mengubah gambar ke file PDF, Word dan PowerPoint.Selain itu, Office Lens juga memungkinkan hasil ubahan gambar ke tiga file tersebut disimpan ke OneNote, OneDrive, atau ponsel pengguna.Salah satu fitur menarik dari Office Lens yaitu kemampuan untuk memotong, meningkatkan, dan menjadikan gambar dari tulisan di papan tulis dan dokumen dapat dibaca dengan lebih jelas.Dengan update tersebut, pengguna dapat menambahkan teks pada foto yang diambilnya via Office Lens. Fitur baru ini disebut dengan nama Text Annotation, dan dapat diakses melalui menu alat menulis dari dalam aplikasi.Selain menggulirkan opsi baru ini, Microsoft juga mengonfirmasi bahwa sejumlah perbaikan bug dan peningkatan performa juga digulirkan kepada pengguna Office Lens. Menurut Microsoft, baik versi Android dan iOS dari Office Lens telah menerima update ini.Namun, versi aplikasi untuk kedua platform tersebut disebut Microsoft berbeda. Update untuk Office Lens versi Android mengusung kode versi 16.0, sedangkan aplikasi versi iOS dari Office Lens mengusung kode versi 2.16.Sebelumnya, Microsoft meluncurkan Surface Go bulan ini dengan Intel Pentium Gold sebagai prosesor. Penggunaan prosesor itu menjadi salah satu hal yang diperbincangkan masyarakat tentang Surface dengan ukuran 10 inci tersebut.Paul Thurrott melaporkan bahwa pada awalnya, Microsoft ingin menggunakan prosesor berbasis ARM untuk Surface Go. Namun, Intel melakukan intervensi.Perusahaan pembuat chip itu dikabarkan "memberikan petisi pada Microsoft" untuk menggunakan prosesor Pentium Gold, bukan prosesor berbasis ARM.(MMI)