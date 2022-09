ZTE Gandeng ITS Berikan Beasiswa S1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: ZTE menandatangani perjanjian kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk terus mengembangkan talenta digital dalam negeri.Melalui kerja sama ini, ZTE akan memberikan beasiswa kepada empat mahasiswa S1, dan mengadakan Program 5G Rising Stars bagi mahasiswa lulusan ITS untuk membuka kesempatan mereka bergabung dan berkarir dengan ZTE.5G Rising Star ZTE adalah Program Pengembangan Fresh Graduate dari ZTE untuk talenta digital muda dari universitas terpilih di seluruh Indonesia. Di tahun ini ZTE akan bekerjasama dengan beberapa universitas, salah satunya adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).Melalui program ini ZTE bertujuan untuk mencari talenta muda terbaik untuk bekerja sama dengan ZTE dalam berkontribusi dan berinovasi di industri telekomunikasi. Program ini berlangsung pada 6-9 September 2022 di ITS, Surabaya.“Perkembangan teknologi yang pesat dapat terjadi karena adanya talenta-talenta cerdas dan berbakat. Di ZTE, kami terus berupaya untuk mengkonsolidasikan tiga landasan utama kami, yaitu manajemen kepatuhan (compliance management), pemberdayaan inovasi (innovation empowerment), dan pengembangan bakat (talent management)," ujar Dennis Yu, CTO, ZTE Indonesia."Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda berprestasi untuk terus mengembangkan kemampuannya di bidang digital, melalui beasiswa serta kesempatan mengembangkan karier di ZTE Indonesia.”Beasiswa yang akan diberikan diharapkan dapat mendukung rencana pendidikan bagi siswa berprestasi terpilih dan dapat menjadi pemacu bagi siswa lainnya untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan.Program beasiswa dari ZTE ini terbuka bagi mahasiswa yang berkuliah di semester 5 jurusan Teknik Telekomunikasi atau Teknik Elektro dengan IPK minimal 3,25. Setelah mendaftar dan mengikuti proses seleksi, mahasiswa yang lolos akan mendapatkan beasiswa selama 4 semester.Pada kesempatan ini, ZTE Indonesia akan mencari talenta baru untuk bergabung untuk beberapa posisi, yaitu Account Manager, Product Manager, dan Technical Engineer.“Melalui Program 5G Rising Stars ini, kami berharap dapat menciptakan talenta digital muda terbaik yang nantinya dapat berkontribusi dan berinovasi di industri telekomunikasi Indonesia,” ujar Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Rektor di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).Hubungan kerjasama ZTE dan ITS telah terjalin cukup lama. Di tahun 2019, ZTE juga telah memberikan dukungan dana penelitian untuk para mahasiswa ITS tingkat akhir dan menyediakan peralatan laboratorium di Departemen Teknik Elektro ITS yang berisi bagian dari solusi e-education milik ZTE.Solusi e-education tersebut terdiri dari All in One Projector, yaitu proyektor berteknologi canggih yang menyediakan fungsi multimedia secara lengkap yang dapat mengintegrasikan komputer, proyektor, papan tulis elektrik, power amplifier, pengeras suara, dan software pendidikan.Program 5G Rising Star ZTE ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan telah memberikan kesempatan pendidikan serta kesempatan kerja kepada 44 talenta digital Indonesia.