4 Fitur Paling Impresif di Samsung Galaxy Z Fold5

Fitur-Fitur Pendukung Produktivitas





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Layar Samsung Galaxy Z Fold5

Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold5

(MMI)

Jakarta: Samsung secara resmi meluncurkan Galaxy Z Fold5 diajang Unpacked July 2023 yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 2023 lalu. Smartphone layar lipat ini diluncurkan bersama sejumlah produk terbaru Samsung, termasuk Galaxy Z Flip5.Menjadi iterasi terbaru dari ponsel cerdas layar lipat dengan kemampuan membentangkan hingga ukuran layar serupa tablet, Samsung menghadirkan sejumlah keunggulan pada perangkat ini.Keunggulan ini tidak hanya menghadirkan kenyamanan saat Samsung Galaxy Z Fold5, tapi juga mendukung produktivitas penggunanya. Pada smartphone ini, Samsung mengusung empat keunggulan yang diklaim mampu menjadikan pengguna kian produktif dalam keseharian mereka.Multi Window menjadi fitur yang diunggulkan Samsung dalam mendukung produktivitas pengguna. Dikombinasikan dengan fitur App Continuity hingga ke berbagai fitur seperti Taskbar, drag-and-drop, serta optimasi aplikasi pihak ketiga, keunggulan ini diyakini Samsung mampu mendukung produktivitas pengguna saat memanfaatkan Galaxy Z Fold5 dalam keseharian mereka.Samsung turut mengunggulkan kompatibilitas dan dukungan S Pen Fold Edition yang telah disempurnakan dari generasi yang diperkenalkan pada Galaxy Z Fold3 keluaran tahun 2021. Pengguna bisa kian produktif saat mengombinasikan Galaxy Z Fold5 dengan S Pen.Ukurannya 41% lebih ramping dan compact khusus untuk edisi Galaxy Z Fold5. S Pen ini membawa kemudahan dalam mencatat, namun tetap nyaman untuk dibawa di dalam saku karena tertanam dalam case.Dengan layar yang lebih besar, pengguna pun jadi bisa leluasa memvisualisasikan ide menggunakan S Pen secara real time dan mengerjakan berbagai tugas sambil on the go. S Pen Fold Edition untuk Galaxy Z Fold5 dijual terpisah. Samsung S Pen Fold Edition yang dirancang khusus untuk Galaxy Z Fold3 5G/Fold4/Fold5 atau S Pen Pro.Tidak hanya itu, Galaxy Z Fold5 juga didukung Taskbar memungkinkan produktivitas pengguna lebih dinamis karena memungkinkan pengguna beralih ke antar aplikasi yang sering digunakan dengan cepat. Kini, jumlah recent apps telah ditingkatkan hingga empat. Jadi, kamu tidak perlu khawatir lagi kehilangan jejak dari berbagai aplikasi yang digunakan.Selain itu, pengguna juga dapat memanfaatkan fungsi Two-Handed Drag and Drop yang telah disempurnakan. Samsung mengklaim fungsi ini mampu meningkatkan produktivitas saat pengguna memindahkan konten antar aplikasi dan layar.Pengguna hanya perlu menyentuh dan menahan gambar dari Samsung Gallery dengan satu jari selama beberapa saat. Kemudian, pengguna perlu menggunakan jari lain untuk membuka aplikasi Samsung Notes sehingga dapat menarik dan menempatkan atau drag and drop pada halaman Notes tersebut.Samsung juga mengunggulkan fitur Hidden Pop-Up pada Galaxy Z Fold5, memungkinkan aplikasi dapat terus berjalan di latar belakang, sehingga pengguna dapat menonton konten video dalam layar penuh sembari berbincang teman pada aplikasi pesan instan yang melayang di sisi layar.Dengan keunggulan Galaxy Z Fold5 tersebut, Samsung meyakini bahwa ponsel cerdas layar lipat terbarunya itu bisa membantu pengguna lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan penting mereka meski dalam perjalanan.Samsung Galaxy Z Flip5 dan Z Fold 5 tersedia melalui preorder selama periode 26 Juli-17 Agustus 2023. Bagi konsumen yang memesan dengan cicilan 24 bulan, mereka bisa memesanGalaxy Z Flip5 mulai dari Rp666.625 per bulan.Bagi pemesan Samsung Galaxy Z Fold5 tersedia cicilan 0% mulai dari Rp24.999.000. Selama masa pre-order, konsumen bisa menikmati bonus menarik seperti free double storage dan paket perlindungan Samsung Care+ hingga 1 tahun.