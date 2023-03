Performa Snapdragon 7 Plus Gen 2 Diklaim Sejajar Snapdragon 8 Gen 1, Kok Bisa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Chipset Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm merupakan chipset hape kelas high-end yang hadir di pasar pada awal tahun 2022. Baru ini Qualcomm juga merilis chipset baru di kelas menengah tepatnya di minggu lalu yaitu Snapdragon 7+ Gen 2.Meskipun secara positioning keduanya berada di kelas berbeda namun justru hasil benchmark yang beredar menyebutkan Snapdragon 7+ atau Snapdragon 7 Plus Gen 2 malah memiliki performa yang sejajar Snapdragon 8 Gen 1.Dikutip dari situs WCCF Tech, tim dari Android Authority mengklaim menguji perangkat reference yang menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Hape reference ini tidak tersedia di pasar karena merupakan instrumen pengujian.Android Authority kemudian melakukan pengujian dan perbandingan dengan sejumlah hape, mulai dari Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Pixel 7 Pro, Asus ROG Phone 6, dan Nothing Phone 1.Seluruh hape yang diuji menggunakan chipset kelas tinggi, termasuk yang memakai Snapdragon 8 Gen 2 sebagai chipset terbaru Qualcomm. Hal ini untuk memberikan perbandingan yang lebih detail dari kinerja Snapdragon 7 Plus Gen 2.Di pengujian aplikasi benchmark Geekbench 5 terlihat bahwa skor Snapdragon 7 Plus Gen 2 berhasil menyalip Samsung Galaxy S22 Ultra dengan Exynos 2200 maupun Snapdragon 8 Gen 1.Pengujian performa GPU menunjukan Snapdragon 7 Plus Gen 2 hanya terpaut satu tingkat di bawah Snapdragon 8 Gen 1. Hal ini tidak aneh mengingat chipset kelas high-end memang lebih unggul soal kinerja GPU.Pada pengujian selanjutnya berupa stress test menggunakan 3DMark skenario Wild Life Stress Test diperlihatkan kinerja Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih stabil dibandingkan Asus ROG Phone 6 (8 Plus Gen 1) serta Samsung Galaxy S22 Ultra (8 Gen 1)..Saat ini belum ada hape yang resmi dirilis menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 di pasar. Apabila sudah besar kemungkinan produk tersebut akan menjadi incaran untuk pengalaman gaming terbaik di kelas menengah.