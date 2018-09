Instagram Buat Situs Khusus Demi Edukasi Orangtua

Instagram meluncurkan situs Well Being untuk para orangtua. Situs tersebut dibuat dengan tujuan mengajarkan orangtua tentang aplikasi Instagram dan membuka diskusi dengan anak mereka yang masih remaja.Pada dasarnya, situs Well Being mengajarkan orangtua tentang pengaturan privasi dan kendali konten pada Instagra. Contohnya, cara membuat sebuah akun Instagram menjadi privat atau membiarkannya bisa dilihat oleh semua orang. Situs itu juga mengajarkan orangtua cara untuk memblokir akun orang lain, lapor The Verge.Semua fitur yang dijelaskan dalam situs tersebut bukanlah fitur baru. Namun, kemungkinan besar, para orangtua dan remaja tidak tahu keberadaan fitur-fitur itu, terutama karena halaman pengaturan privasi memang cukup rumit.Instagram juga menunjukkan beberapa akun-akun remaja yang orangtua bisa sarankan pada anaknya untuk diikuti. Akun-akun ini bisa menjadi contoh positif untuk anak. Ini juga memungkinkan orangtua membuka diskusi dengan anak tentang penggunaan media sosial.Situs Well Being tidak terlalu hebat, mengingat semua fitur yang dijelaskan dalam situs itu memang telah tersedia sejak lama. Meskipun begitu, setidaknya Instagram berusaha membantu orangtua mengerti dunia online dengan lebih baik. Ini juga menunjukkan besarnya pengaruh Instagram pada kehidupan remaja, baik dampak buruk atau dampak positif.Memang, keberadaan media sosial seperti Instagram bisa membantu anak untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka.Pada saat yang sama, media sosial juga bisa membuat anak merasa minder atau bahkan menjadi korban dari bullying. Karena itulah, orangtua harus mengerti tentang media sosial.(MMI)