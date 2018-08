Google Ungkap Pembaruan Antarmuka Wear OS

: Beberapa bulan lalu, Google mengungkap Wear OS, yang sebelumnya bernama Android Wear, dan mulai menggulirkan berbagai perubahan untuk sistem operasi karyanya yang berorientasi pada jam tangan tersebut.Rumor yang beredar diyakini mengindikasikan karena perusahaan raksasa teknologi ini mempersiapkan model smartwatch yang dirancangnya sendiri. Perangkat ini disebut sebagai Pixel Watch dan dikabarkan akan diumumkan pada 9 Oktober mendatang, bersamaan dengan ponsel Pixel baru.Kini, Google mengumumkan perubahan desain antarmuka Wear OS, menampilkan kesederhanaan dan keefektifan dalam sejumlah GIF. Perubahan pertama yaitu pada notifikasi, yang berbeda dari smartphone, akan hadir dari bagian bawah ke atas.Setelah mengusap layar jam dari bawah ke atas, pengguna akan ditampilkan stream pesan baru yang dapat digulirkan. Jika mengetuk satu kali, pengguna dapat menjawab via smart reply, jawaban yang dipilihkan oleh Google AI.Antarmuka baru ini juga menghadirkan sejumlah tuas, seperti Google Pay, Find My Phone, modeBattery Saver dan lainnya, yang dapat ditampilkan dengan mengusap layar dari atas ke bawah.Pengguna juga akan dapat menemukan cog pengaturan dan ikon status untuk Bluetooth, level baterai dan koneksi di lokasi yang sama.Serupa smartphone, sebagian besar layar depan pada Wear OS didominasi Google Assistant. Halaman ini akan diisi oleh tindak prediktif berbasis lokasi, aktivitas, waktu, jadwal umum, serta tugas pada kalendar pengguna.Mengusap ke arah kiri akan menampilkan statistik kesehatan Google Fit, dari Heart Points hingga Move Minutes. Fitur kesehatan ini menjadi tujuan baru untuk Wear OS, yang dikembangkan Google dalam kerja samanya dengan American Heart Association and World Health Organization.Kehadiran fitur diharapkan bermanfaat untuk kesehatan jantung pengguna. Selain itu, tampilan fitur ini juga dibekali dengan tombol sebagai jalan pintas untuk memulai sesi olahraga secara instan.Sementara itu, Google menyebut bahwa fitur ini akan digulirkan kepada perangkat Wear OS selama bulan September, dan diperkirakan mengalami penundaan akibat lokasi perangkat.(MMI)