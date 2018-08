Applejeus, Cara Lazarus Incar Perdagangan Uang Kripto

Kaspersky Lab menyampaikan bahwa baru ini para peneliti tim Global Research and Analysis Team (GReAT) menemukan aplikasi berbahaya yang dibuat kelompok hacker Lazarus.Lazarus dikenal sebagai kelompok hacker yang sempat dikabarkan berasal dari Korea Utara dan pernah melakukan serangan terhadap perusahaan film Sony Pictures serta uang kripto di Korea Utara.Kini kelompok tersebut telah mengembangkan serangan terhadap perdagaan uang kripto yang mampu menembus sistem operasi MacOS dengan operasi bernama AppleJeus.Kaspersky Lab menjelaskan bahwa para penyerang menembus jaringan pertukaran mata uang kripto di Asia menggunakan perangkat lunak perdagangan mata uang kripto yang disusupi Trojan. Tujuan serangan itu adalah mencuri mata uang kripto dari korban.Peneliti Kaspersky Lab melihat ini adalah untuk pertama kalinya kelompok Lazarusmenyebarkan malware dengan menargetkan pengguna macOS. Hal ini merupakanperingatan bagi pengguna macOS yang memanfaatkannya untuk aktivitas mata uang kripto.Tim GReAT Kaspersky Lab menemukan bahwa serangan ini berawal dari karyawan perusahaan yang mengunduh aplikasi pihak ketiga dari sebuah layanan perdagangan mata uang kripto yang terlihat legal namun sudah disusupi oleh komponen buatan kelompok Lazarus.Dalam kasus AppleJeus, komponen tersebut bertindak seperti modul pengintaian. Pertama, ia mengumpulkan informasi dasar tentang komputer yang telah terpasang, kemudian mengirimkan informasi ini kembali ke server command and control.Apabila komputer tadi dianggap layak untuk diserang maka hacker kelompok Lazarus, maka mereka akan mengunduh Tojan jenis Fallchill yang bisa memberikan akses penuh ke komputer tersebut."Kami memperhatikan minat Lazarus Group pada pasar mata uang kripto meningkat di awal 2017, ketika perangkat lunak Monero diinstall pada salah satu server mereka oleh operator Lazarus," ungkap Head of GReAT APAC Kaspersky Lab Vitaly Kamluk."Sejak saat itu, mereka telah terlihat beberapa kali menargetkan pertukaran matauang kripto bersamaan dengan target ke organisasi keuangan biasa. Bagi pengguna macOS, kasus ini menjadi sebuah titik kewaspadaan, terutama jika mereka menggunakan Mac untuk melakukan operasi mata uang kripto," imbuh Kamluk.(MMI)